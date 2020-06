Política 23-06-2020

Gobierno anuncia eliminación de la preexistencia en Isapres para condiciones antes del nacimiento como el Síndrome de Down



La Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, junto al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, anunciaron la eliminación de la preexistencia en Isapres de aquellas enfermedades o condiciones de salud que hayan desarrollado los potenciales beneficiarios con anterioridad al nacimiento, tales como Síndrome de Down, cardiopatías congénitas, labio leporino, entre otras.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda, instancia en la que también participaron los padres del pequeño Tomás Aguirre, cuyos gastos médicos no fueron cubiertos inicialmente por una compañía aseguradora, argumentando que el padre no había declarado el síndrome que padece su hijo como preexistencia.