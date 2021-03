Crónica 14-03-2021

Gobierno anuncia rigurosa fiscalización en la Región del Maule por aumento de casos covid-19

El Intendente Juan Eduardo Prieto fue enfático en señalar que hay que ser responsables ante las medidas sanitarias y que el Gobierno va a aumentar la fiscalización en las distintas comunas de la región, porque es la única manera de salir adelante

Hasta la comuna de Curicó, la cual comenzó con una nueva cuarentena este sábado, se trasladó el Intendente Juan Eduardo Prieto junto al Gobernador de Curicó, Roberto González; la Seremi de Salud, Marlenne Durán, además de Carabineros, PDI y Ejército para realizar fiscalizaciones en la comuna.

El Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “lamentablemente la comuna de Curicó inicia hoy una nueva cuarentena, es por eso que quisimos estar aquí con todas las autoridades, marcando presencia y decirles que vamos a ser mucho más rigurosos, porque tenemos en la Región del Maule un 96% de las comunas que están entre fase 1 y 2, en cuarentena los fin de semana, hemos desplegado más de 70 puntos en distintos lugares de la región y también recalcar que las comunas que están en fase 1 y 2, en el caso puntual de Curicó, Talca y Linares tienen restricción vehicular. Las comunas en Fase 1, en este caso Linares y Curicó tienen restricción vehicular de lunes a domingo y las comunas en Fase 2 como Talca tienen restricción los fines de semana. Hemos visto que lamentablemente la gente no está cumpliendo la restricción vehicular y hemos visto muchos vehículos en este control que están incumpliendo y vamos a ser muy rigurosos en fiscalizar y en infraccionar a aquellos que no lo realicen”.

Debido a la situación epidemiológica, y desde este sábado 13 de marzo hay un cambio en las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso, es así como se determinó la prohibición de funcionamiento de todo tipo de eventos con público, además de prohibir el funcionamiento de gimnasios y casinos. Estas medidas regirán durante marzo para realizar nuevamente una evaluación a fines de este mes y determinar si éstas se prorrogan o suspenden.





Otras restricciones que regirán durante el mes de marzo se refieren a la modificación del toque de queda que, a partir del sábado 13 de marzo comenzará a las 22:00 horas. Por otro lado, se determinó que los restaurantes y el comercio detallista deben cerrar su atención al público a las 20:00 horas, para que los trabajadores puedan llegar a sus hogares antes del horario de toque de queda.

La Seremi de Salud, Marlenne Durán, señaló que “lamentamos mucho que Curicó nuevamente y debido a los indicadores epidemiológicos tenga que retroceder a cuarentena, pero vemos que existe una alta movilidad, hoy estamos fiscalizando y casi el 50% de los automóviles está con restricción vehicular y pretende ingresar a la comuna, señalando que desconocían la medida. Es muy importante que las personas respeten las medidas de restricción, de lo contrario no vamos a bajar los indicadores epidemiológicos que tiene Curicó para avanzar a Fase 2 de manera pronta”.

En tanto, el Gobernador de Curicó, Roberto González acotó, que “tenemos que hacer un llamado muy importante, hay que respetar el toque de queda, estamos en una situación sanitaria donde el toque de queda se adelanta a las 22:00 horas y en ese sentido hay que hacer un llamado a la población a respetar todas las indicaciones que la autoridad sanitaria ha determinado y por suepusto va a ver una fiscalización muy exhaustiva”.