Crónica 29-04-2020

Gobierno anunció cordón sanitario en Santiago y Concepción este fin de semana



La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que la autoridad sanitaria decidió implementar cordones sanitarios en el Gran Concepción y el Gran Santiago.

La medida se tomó con motivo de un nuevo fin de semana largo en medio de la pandemia del Covid-19 y así evitar el traslado a segundas viviendas, tal como se vio en los días previos al fin de Semana Santa.

Estos nuevos cordones sanitarios comenzarán a las 18:00 horas de este jueves 30 de abril y se extenderá hasta las 22:00 horas del domingo 3 de mayo.

"Viene un fin de semana con el 1 de mayo, hoy tenemos una serie de medidas: una circular que indica que las personas no pueden desplazarse a su segunda vivienda, sin embargo desde el jueves a las 18:00 horas hasta el domingo a las 22:00 se realizará un cordón sanitario en el Gran Santiago y el gran Concepción", dijo Daza en un punto de prensa.

Alcaldes critican demora en anuncio de medidas

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yañez, criticó la demora en el anuncio de esta medida preventiva y aseguró que en estos días -antes que se levante el cordón sanitario- ya comenzó a llegar gente al litoral central para pasar el fin de semana.

"Estamos muy preocupados, la idea es que fuera antes porque la gente insiste venirse a la costa y se viene antes. Si te das una cuenta hoy por las provincias y comunas -especialmente en Algarrobo- ya hay gente de segunda vivienda en la comuna, por lo que se ha ido llenando de a poquito", criticó el líder comunal.

En esa línea, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, fustigó que el anuncio llega "bastante tarde", ya que -cree- "se va a volver a repetir lo que tuvimos este fin de semana, la gente paseando por el borde costero, en las playas, como en vacaciones. Tomemos conciencia, lo que tenemos que hacer es estar en la casa, no vengan a Viña, no están los tiempos para estar paseando ni mucho menos en la playa".

Carabineros anticipará las fiscalizaciones a quienes viajen a su segunda vivienda y quien incumplan esta norma arriesgan una multa de hasta 1.000 UTM, cerca de 50 millones de pesos.