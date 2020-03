Política 18-03-2020

Gobierno asegura que se han tomado todas las medidas para estar preparados ante posible aumento de casos de coronavirus



Tras realizarse una reunión con todo el gabinete, el intendente Pablo Milad se refirió a las acciones que se han ido tomando en la materia y anunció una reunión con los 30 alcaldes del Maule.

Diferentes medidas preventivas está tomando el Gobierno para estar preparados ante eventual expansión del coronavirus, señaló el intendente Pablo Milad tras reunión con el gabinete regional.

Entre lo que se está trabajando está en la búsqueda y habilitación de lugares que sirvan como alternativa a los hospitales, de manera de no colapsar la red de atención y la adquisición de 38 respiradores mecánicos.



“Como región estamos trabajando hace casi dos meses en opciones, como el refuerzo de 38 respiradores mecánicos. Hay que pensar en plan a, b, c y d”, sostuvo Milad.



En cuanto al comercio, el intendente recalcó que el comercio, por ahora, sigue funcionando normalmente pero hizo un llamado al autocuidado. “Estas no son vacaciones, se han visto niños en los mall y esto no es el fin. Es una cuarentena en donde hay que cuidar la familia”.



Para el miércoles está prevista una reunión con los 30 alcaldes más autoridades de Gobierno, de manera de coordinar acciones comunes en vías de la prevención y cuidado de la población.



“Tenemos este encuentro con todos los alcaldes para tener un discurso y plan de acción común, preocupados de nuestra comunidad”, señaló Milad.



10 CASOS CONFIRMADOS



La seremi de Salud, Marlenne Durán, confirmó el décimo caso de coronavirus en la región y que se trata de un paciente que se encontraba en seguimiento.



“Está en aislamiento en su casa y ya tomamos contacto con todas las personas con la él estuvo”, señaló la titular de Salud en el Maule.



La seremi agregó que si bien no se ha perdido la trazabilidad en la región, eso es algo que podría cambiar en cualquier minuto, por lo que ya se encuentran preparados.



“Con el Servicio de Salud y todo el gabinete estamos trabajando y adelantando. Si en Santiago se perdió la trazabilidad, es muy probable que las regiones que estamos cercanas también podamos ir perdiéndola y para eso debemos estar listos”, finalizó Durán.