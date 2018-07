Política 29-07-2018

Gobierno cambia urgencia a reforma del sistema de adopción

Tras la última jornada de trabajo de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que, en conjunto con la instancia legislativa, acordaron -pese a la importancia de la materia- cambiar la urgencia del trámite del proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción, de suma a simple.

“Bueno nosotros quisiéramos que esto avanzara a un ritmo mayor. El tema de la adopción es importante. Los niños no pueden seguir esperando una norma que les facilite la adopción para tener una familia y siguen en los centros. De manera que estamos haciendo el máximo esfuerzo por acelerar. Le hemos cambiado, no obstante ello, la calificación de la urgencia de suma a simple, porque nos damos cuenta que en 15 días este proyecto no sale bajo ningún concepto”, detalló el secretario de Estado al informar sobre las razones del cambio en la tramitación.

Larraín explicó que “a petición de la propia presidenta (diputada PH Pamela Jiles) hemos cambiado a urgencia simple. De manera que tenemos 30 días en donde si esperamos que la comisión pueda despachar este proyecto tal cual lo ha sugerido y lo va a intentar hacer posible la presidenta”.