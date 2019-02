Social 02-02-2019

Gobierno capacitó a 50 mujeres vulnerables maulinas para ingresar al mercado laboral

Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría del Trabajo permitió que 30 usuarias de Linares y otras 20 de Constitución fueran capacitadas a través de talleres de cocina y de control de calidad.

LINARES.- Una emotiva ceremonia de certificación se realizó en Linares en el marco de la jornada de cierre del programa “De cara al futuro, empleándonos”, proyecto ejecutado por la fundación Caritas de Linares gracias al financiamiento y supervisión del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría del Trabajo.

La iniciativa, que fue encabezada por la seremi (s) de Desarrollo Social, Claudia Ebner y el alcalde de la comuna, Mario Meza, tiene por objetivo mejorar, incrementar y fortalecer las competencias de empleabilidad de mujeres vulnerables y desocupadas que pertenecen al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

En total, 30 usuarias de Linares y otras 20 de Constitución fueron capacitadas en los oficios de ayudante de cocina y control de calidad de productos agroalimentarios, y en competencias de empleabilidad, participando de un proceso de intermediación laboral y colocación para apoyar su ingreso a un puesto de trabajo dependiente.

“Como Gobierno del Presidente Piñera estamos muy contentos porque nos hemos encontrado con un grupo de mujeres muy motivadas y esforzadas que quieren salir adelante gracias a sus propias competencias. A través de este programa hemos entregado conocimiento y capacitación para que logren la inserción laboral o puedan trabajar de forma independiente”, señaló la seremi (s) de Desarrollo Social, Claudia Ebner.

Por su parte, el alcalde Meza agradeció el llevar el programa a Linares. “estamos contentos que hayan acogido la solicitud que le hicimos al Gobierno de incluir a nuestra comuna. Hoy tenemos dueñas de casa que pueden salir al mercado laboral y generar recursos para sus familias”.

PROYECTO

El proyecto se dividió en seis etapas: selección de beneficiarios a través de la aplicación de test proyectivos; capacitación ya sea como ayudante de cocina o control de calidad de procesos agroalimentarios; y la práctica laboral de 80 horas (que es en lo que se encuentran actualmente).

Ahora se está trabajando para la esperada inserción laboral que como meta espera superar el 54%; el acompañamiento psicosocial transversal a las distintas etapas de intervención; y finalizará con un seguimiento ex post para conocer la magnitud del programa.

Los requisitos para participar del proyecto fueron ser mayor de 18 años, encontrarse desempleados, pertenecer al Subsistema Seguridades y Oportunidades, no estar cursando carreras técnicas o profesionales y no haber egresado en el periodo de 5 años del Programa Servicios Sociales, ni participar simultáneamente de otro programa de empleo.