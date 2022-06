Política 22-06-2022

Gobierno compromete medidas de apoyo a la pesca artesanal



• Representantes de organizaciones de pescadores suscribieron documento de acuerdo con las iniciativas.



El gobierno suscribió un acuerdo con organizaciones de la pesca artesanal que considera 20 medidas de apoyo para solucionar problemas que actualmente afectan a la actividad.

Luego de un proceso de diálogo con más de 70 reuniones con organizaciones de la pesca artesanal, a través del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Ejecutivo se compromete a realizar o impulsar estas medidas que responden a situaciones que aquejan a la pesca artesanal y que fueron compartidos con la autoridad en un proceso de diálogo franco y transparente.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que el gobierno cumplirá con su compromiso de avanzar en una nueva Ley de Pesca “que nazca libre de cuestionamientos y fruto de un debate abierto y transparente. La regulación de un sector tan sustantivo para nuestro país requiere contar con reglas claras y justas en materia de asignación de los recursos hidrobiológicos, tanto a nivel industrial como artesanal”.

No obstante, agregó, en la ronda de reuniones sostenidas “se ha detectado que podemos avanzar en una serie de iniciativas para abordar problemas que afectan a la pesca artesanal, tanto a través de medidas administrativas, como de proyectos de ley específicos que no dicen relación directamente con la Ley de Pesca”.

Las medidas son apoyadas por un amplio espectro de representantes de la pesca artesanal, entre ellas, las tres confederaciones que aglutinan a la pesca artesanal, CONAPACH, CONDEPP Y CONFEPACH, además de Federaciones y otras organizaciones no confederadas.

Según señala el documento suscrito, cada una de las organizaciones tomó conocimiento “del compromiso de la autoridad sectorial por avanzar en estas medidas, que implican un avance en la solución de varios de los problemas de larga data que aquejan a nuestros asociados” y se comprometió “a colaborar con toda la información y antecedentes que se requiera para facilitar su concreción”.



ALGUNAS MEDIDAS

Actualizar y sistematizar la Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales, con el objetivo de simplificar su comprensión e incluir nuevos recursos hidrobiológicos, según corresponda.

Implementar el sistema de reemplazo de vacantes generadas por la aplicación de caducidades en pesquerías, cuyos indicadores de desempeño den cuenta de un estado de situación estable, sin riesgo de sobreexplotación o cuyo status lo permita.

Mejorar el Reglamento de Sustitución de Naves (Decreto 388 de 1995), otorgando coherencia entre el límite otorgado al bodegaje, para casos de sustitución de dos embarcaciones por una, y el límite de bodegaje establecido para la modificación de una sola embarcación.

Evaluar regulaciones que posibiliten la captura acotada de salmón Chinook en aguas interiores y mar abierto por pescadores artesanales, resguardando la pesquería de pequeña escala de estuarios y el desarrollo de pesca recreativa río arriba.