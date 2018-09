Política 01-09-2018

Gobierno confía en que durante el segundo semestre van a haber mejores tasas de empleo

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a las cifras de desempleo que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este viernes, las cuales arrojaron que éste subió hasta 7,3% en el trimestre mayo-julio, un alza de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017. Al respecto, dijo que "esperamos tener una mejora durante el segundo semestre respecto a la tasa de desempleo por dos razones: porque algunos números macro se van a traspasar al empleo (...) pero también porque vamos a tener un efecto estacional". En esa misma línea el ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, aseguró que "el sello de esta medición es que se está mejorando la calidad del empleo en Chile, hay algo que estas cifras dicen con total claridad y no por primera vez, ya es en forma consistente". De ese modo, el secretario de Estado señaló que "en diciembre de 2017 el mismo índice reflejó que se habían destruido 35 mil empleos del sector privado, hoy estamos creando el 57% de los empleos nuevos con contrato y en el sector privado". "La buena noticia es que quienes están empujando el mercado laboral chileno ya no es el empleo por cuenta propia, ya no son las contrataciones del sector público, sino que los contratos, empleos de calidad, con seguridad social y protección", añadió. Según el INE, asalariados privados (1,4%) fue la categoría que más incidió en la expansión de los ocupados, seguida por los asalariados públicos (6,4%) y los trabajadores por cuenta propia (1,3%). Por otra parte, Monckeberg reiteró que "aspiramos a llegar por sobre los 600 mil empleos en estos cuatro años y que esos empleos sean mayoritariamente empleos de calidad y para eso estamos trabajando