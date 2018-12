Policial 21-12-2018

Gobierno confirma que la edad de consentimiento sexual se mantendrá en 14 años

El Gobierno confirmó que finalmente no se bajará la edad del consentimiento sexual de 14 a 12 años, junto con asegurar que tampoco se tipificará el delito de violación, según el grado de resistencia de la víctima.

"No va a formar parte de la propuesta del Gobierno el reducir la edad penal o la tipificación de violación que propone el anteproyecto", manifestó al respecto Hernán Larraín, tras la reunión que sostuvo en privado con los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo, Gonzalo Fuenzalida y Jorge Alesandri.

En esa línea, el secretario de Estado agregó que de igual manera "no se disminuirá la edad de consentimiento sexual a 12 años".

Durante el encuentro con las parlamentarias, también se acordó "estudiar", por parte del Ejecutivo, el apoyo y patrocinio del proyecto "sin consentimiento hay violación".

"Creemos que es muy importante transmitir que nos preocupa la forma en que está tipificada la violación y creemos que el problema del consentimiento es obviamente un elemento que no puede ser restrictivo a la hora de sancionar a los violadores", cerró Larraín.