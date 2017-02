Política 19-02-2017

Gobierno convoca a gremios y empresas para mantener la cadena productiva tras los incendios

El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo reuniones con asociaciones de las pymes, la banca y el turismo. Junto a la Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, el secretario de Estado también conversó con los representes de las empresas Arauco y CMPC. En materia de turismo se hará difusión nacional e internacional para informar sobre aquellas zonas que no han sido afectadas por los incendios y en las que sí se han visto perjudicas habrá programas de apoyo.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, se reunió durante la mañana con los principales gremios y empresas forestales que se han visto afectados por los incendios que impactan a la zona centro-sur del país.

En la oportunidad, junto a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss y autoridades sectoriales de las pequeñas y medianas y empresas y del turismo, el titular de Economía analizó el estado de situación al día de hoy, detalló las medidas adoptadas por el Gobierno tras la emergencia y los pasos a seguir en esta materia, donde pidió la colaboración de los privados.

“Hoy estamos generando todos los apoyos para la recuperación en materia de actividad económica a través de distintas líneas de acción”, afirmó el Ministro Céspedes al término de los encuentros.

En ese sentido, mencionó que Agricultura está trabajando en medidas para los pequeños agricultores, particularmente para abastecerlos de forraje; Corfo y Sercotec están orientados a facilitar el reemprendimiento productivo y comercial; en turismo hará redireccionamiento del turismo social hacia las zonas afectadas, una vez que pase la emergencia.

La ministra Krauss, recalcó que el primer mandato de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet fue el resguardo de las vidas humanas, y hoy “el desafío es ir más allá en el proceso de reconstrucción y garantizarles a los trabajadores sus fuentes laborales”.

De hecho, uno de los programas de retención de la mano de obra consiste en un subsidio gubernamental que asegura hasta el 80% del salario mínimo de un trabajador.



Rubro Turístico

Uno de los rubros que más preocupa a las zonas afectadas por los incendios es el turismo, ya que ha comenzado la cancelación de las reservas en algunos puntos del país como en Constitución, situación que fue analizada junto a Fedetur; Hoteleros de Chile, Achet, Chilesertur y Consetur.

El titular de Economía, señaló que desde hace algunas semanas se está coordinando la información a nivel doméstico e internacional para difundir la realidad que está ocurriendo en el país, porque hay parques que no han sido afectados y pueden recibir visitas.

“Es muy importante transmitir esto al resto del mundo de forma tal que podamos estimular el turismo en las zonas que no están siendo impactadas para disminuir los posibles efectos negativos sobre la actividad”, indicó.

Asimismo, el titular de Economía destacó que se reasignarán cupos para destinos de programas de turismo social, de las regiones que están siendo afectadas por incendios aumentando los cupos en los destinos de las regiones afectadas que ejecuta Sernatur a través de programa Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudio y Turismo Familiar. Esta medida espera reponer la demanda turística en los destinos de las regiones afectadas durante la baja estación. Los cupos a reasignar dependen del número de regiones afectadas.



Forestales

Las autoridades también recibieron a los representantes de empresas forestales que tienen presencia en las regiones afectadas por el fuego, con quienes evaluaron el daño de los focos de incendio y su impacto en el negocio forestal.

El gerente general de CPMC, Hernán Rodríguez, señaló que se acordó con los secretarios de Estado la creación de una mesa de trabajo para mantener la cadena productiva de la industria forestal y manufacturera, la reforestación y la mantención del empleo en la zona.

“Hoy estamos preocupados de restablecer toda la cadena productiva especialmente en la séptima región donde hubo varias faenas que se tuvieron que detener para poder combatir los incendios”, precisó el ejecutivo. Rodríguez recordó que CMPC donó toda la madera para la reconstrucción de Santa Olga.

Cabe consignar que los ministros también se reunieron con el gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, Charles Kimber.



Pymes

Tras su cita con el Ministro Céspedes, el presidente de Conapyme, Juan Araya destacó que la autoridad les enumeró las medidas y subsidios que existen para los pequeños empresarios de las regiones del Maule y Bío-Bío, de manera que no pierdan la cadena productiva.

“El Ministro nos dio a conocer las medidas, y es más de lo que se ha hecho en otras emergencias, ahora se ha actuado más rápido”, señaló Araya, quien llamó a todos los actores a “pensar positivo y no en negativo” para hacer frente a esta situación.

Hasta el 2 de febrero, había 129 empresas afectadas que habían sido catastradas a través de la Ficha de Emergencia Productiva (FEP). De ese total, 10 son de la Región de O´Higgins; 92 del Maule; 17 del Bío-Bío y una de La Araucanía.

Posteriormente, la autoridad se reunió con los representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), su gerente general, Ricardo Matte y con el gerente Divisional Riesgo Corporativo de Banco de Chile, Héctor Castagnoli.