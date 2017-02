Política 22-02-2017

Gobierno cubano impide ingreso de Mariana Aylwin a la Isla.

Este lunes la ex Ministra de Educación Mariana Aylwin tenía contemplado viajar a Cuba para recibir El galardón premio Oswaldo Payá (nombre de un líder opositor a la revolución, muerto en 2012) que reconocía la labor del expresidente chileno “como un luchador por la democracia”.

Sin embargo, el régimen castrista le prohibió el ingreso a la isla por considerarla “inadmisible”, según información entregada por inmigración de Cuba.



La hija del fallecido opositor, Rosa María, criticó lo vivido por Aylwin a través de la red social Twitter:

Vergonzoso: régimen cubano ofende groseramente a @maylwino y la memoria de su padre Don Patricio Aylwin, pero no impedirán #PremioPaya

Gracias @maylwino por tu valor. Tu silla quedará vacía en esta ceremonia hasta entregarte el #PremioPaya en tus manos. En una Habana libre!

También a través de redes sociales, la ex Ministra ha recibido el apoyo transversal en el país. Sebastián Piñera, ex presidente escribió

"Gobierno cubano impide a Mariana Aylwin viajar a Cuba. Un nuevo atropello a las libertades y derechos en Cuba. Mariana: todo nuestro apoyo" S. Piñera.

La presidenta de la Democracia Cristiana Carolina Goic, se refirió al hecho en estos términos en Twitter: "Inaceptable negación de entrada a @maylwino a Cuba por homenaje a #PdteAylwin .

El Gobierno llamo al embajador de Chile en La Habana para que entregue detalles de la situación y hará presente su molestia ante las autoridades cubanas.