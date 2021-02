Crónica 17-02-2021

Gobierno da un nuevo paso para un retorno seguro a clases con inicio del proceso de vacunación de trabajadores de establecimientos educacionales



Los ministros de Educación y de Salud, Raúl Fgueroa y Enrique Paris, llegaron hasta la Escuela Básica Salvador Sanfuentes donde arrancó esta nueva fase de la campaña que considera la inoculación de 513.621 funcionarios del área educativa.



15 de Febrero.- Con la vacunación de la educadora de párvulos Gloria Alfaro Segovia, de 65 años, el Gobierno inició esta mañana de manera oficial el proceso de vacunación del grupo prioritario correspondiente a los trabajadores de establecimientos educacionales.



Los ministros de Educación y de Salud, Raúl Figueroa y Enrique Paris, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, presenciaron el arranque de esta nueva fase de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la Escuela Básica Salvador Sanfuentes, donde se inocularon profesores y asistentes de la educación.

El ministro Raúl Figueroa indicó que la vacunación del personal de la educación “constituye un elemento fundamental para entregar tranquilidad a las comunidades educativas con miras a reiniciar el año escolar de forma segura y con un sistema mixto, combinando la presencialidad con la educación a distancia, lo que entrega a los padres la posibilidad de ir optando por el mejor camino para volver a clases, siempre poniendo a nuestros alumnos como principal prioridad”.



En los próximos días se inoculará a un total de 513.621 funcionarios, partiendo por los mayores de 60 años, incluyendo a profesores, educadoras de párvulos, asistentes de la educación, directores, administrativos y manipuladoras de alimentos, quienes fueron incorporados en el 30% de la población priorizada por el Gobierno en el calendario de vacunación.



“Hoy iniciamos una etapa de la vacunación que es trascendental. El regreso a clases es voluntario. Pero dicho eso, muchos padres y apoderados se nos han acercado y nos dicen que quieren los colegios abiertos. Lo mismo para los niños, ya que la parte socioemocional para ellos es fundamental y quieren ver a sus compañeros”, indicó el alcalde Alessandri al resaltar la importancia de la inoculación del cuerpo docente y de los trabajadores que acuden a diario a los establecimientos educacionales.



El ministro Figueroa remarcó también que “el esfuerzo que se ha hecho por parte de la autoridad sanitaria para poder dar a profesores y asistentes de la educación esta prioridad ha sido enorme; el proceso educativo del año 2021 debe ser distinto al del año 2020, que fue muy complejo no solo en Chile también en el resto del mundo, y este esfuerzo tiene como objetivo entregarles más seguridad a las familias antes del inicio de las clases a partir del 1 marzo”.



En esa línea, el ministro Paris explicó que “hemos comenzado con los mayores de 60 años, porque con esto queremos darles seguridad a los profesores, seguridad a los padres, y también a los niños de que puedan volver a clases en marzo”. Sin embargo, recordó que “la vuelta a clases debe regirse bajo las normas de los protocolos sanitarios. No vamos a decir nunca que estamos todos protegidos antes de tener vacunados al 70 u 80% de la población susceptible. Tenemos que seguir manteniendo la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Esto no ha terminado”.



Ambas autoridades ministeriales recordaron que para acreditar su calidad de trabajadores de la educación en el recinto de vacunación, los funcionarios podrán presentar su contrato de trabajo o un documento similar y, en caso de no poseerlo, podrán descargar un certificado en https://tramites.mineduc.cl/home/procesos/5, con su Clave Única.



Los funcionarios que no conozcan su lugar de vacunación podrán encontrarlo en https://www.gob.cl/yomevacuno/, o consultarlo con el delegado de vacunación que se designó en cada establecimiento para acompañar este proceso.