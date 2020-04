Política 07-04-2020

Gobierno decreta cuarentena obligatoria para todos los establecimientos de larga estadía de adultos mayores



La medida busca proteger a los mil 500 adultos mayores que residen en ese tipo de dependencias. Solo podrá ingresar el equipo de cuidados socio sanitarios, para lo cual deberán enrolarse y pasar por una barrera sanitaria.



El Gobierno decretó cuarentena obligatoria y la instalación de barreras sanitarias en los 947 Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) de todo el país y que cuentan con autorización de funcionamiento.

De ese total, en la región del Maule existen 53 ELEAM, de los cuales tres son estatales (Senama) y 17 reciben subsidio de Senama, mientras que el resto son recintos sin fines de lucro y privados.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, señaló que la medida busca proteger a los adultos mayores que se encuentran institucionalizados, considerando el riesgo que significa la existencia de un brote de COVID-19 al interior de estos establecimientos.

“Con estas medidas queremos asegurarnos que se cumplan todos los protocolos, tomando los resguardos necesarios para proteger la salud y la vida de las mil 500 personas mayores que residen en los ELEAM de la región, pero también de quienes los atienden. Debido a lo anterior, como Gobierno hacemos un llamado a la ciudadanía, a los familiares y seres cercanos de estos adultos mayores residentes, de que se están tomando exigentes medidas sanitarias para evitar al máximo posibles contagios".

Por su parte, la coordinadora de Senama, Patricia Labra, agregó que "todas estas medidas se están aplicando en los 53 ELEAM existentes en el Maule. Respecto a exámenes positivos, a la fecha solo tenemos un caso de contagio confirmado en una residencia de Curicó, donde se aplicaron rápidamente todos los protocolos, gracias a lo cual hoy se encuentra en buenas condiciones".



INGRESO DE FUNCIONARIOS



La cuarentena obligatoria significa que no podrá ingresar al recinto ningún trabajador que no se encuentre enrolado en la página www.C19.cl del Ministerio de Salud. Una vez completado, el funcionario recibirá un código QR en su celular, que deberá exhibir al momento de ingresar al establecimiento para comenzar su jornada.

Si el trabajador no cuenta con acceso a internet, deberá ser el empleador el que realice el trámite de enrolamiento en la página web. Por su parte, el trabajador deberá presentar su cédula de identidad al ingreso del ELEAM para que sea confirmado por el fiscalizador a cargo.

Este código servirá para el ingreso del equipo profesional que proporciona los servicios socio-sanitarios, además de lavandería y aseo, y proveedores externos que aseguren el óptimo funcionamiento de los ELEAM del país.

Asimismo, estos recintos deberán contar con barreras sanitarias que facilitarán la fiscalización de los flujos de ingreso y permitirán dar cumplimiento a los protocolos Senama-ELEAM y también al de contagio y aislamiento por Covid-19.



PROTOCOLO



De acuerdo al Protocolo Fase 3 y 4 de recomendaciones para la prevención y atención del COVID- 19 de SENAMA, elaborado en conjunto con MINSAL y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, los trabajadores deberán someterse a los controles prescritos en dicho documento, cuya aplicación comenzó a operar el 17 de marzo.

El documento indica que todo el personal que ingrese a la residencia deberá, completar la planilla de control, someterse a la toma de temperatura, declarar si ha estado o no en contacto con un caso positivo de COVID-19 e indicar si presenta alguno de los síntomas de la enfermedad.

Además, deben lavarse las manos al ingreso y con la frecuencia recomendada, cambiarse el uniforme al interior del establecimiento e ingresar con los elementos de protección personal.