Agricultura 06-02-2021

Gobierno decreta zona de emergencia agrícola para regiones de O’Higgins y el Maule tras últimas lluvias



Se destinarán $700 millones como medida de apoyo, además de la reprogramación de deudas con bancos y concursos de inversión para levantar invernaderos.

A lo largo de esta semana, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, estuvo recorriendo diversas zonas del país y evaluando cuáles fueron los sectores más afectados, luego del sistema frontal registrado el fin de semana

pasado.

“El día de hoy firmamos la declaración de Emergencia Agrícola para las regiones de O´Higgnis y de Maule,

las más ampliamente afectadas por este frente. De este modo, podremos contar no solamente con los recursos

del ministerio de Agricultura, sino también con recursos de los gobiernos regionales y de otros instrumentos

para poder apoyar esta situación en su conjunto”, afirmó Undurraga.

Esto luego de que la autoridad convocara una mesa intersectorial, junto a representantes de diversos gremios agrícolas del país, alcaldes, jefes de servicio del ministerio de Agricultura (Minagri) y autoridades regionales.

Medidas de apoyo El gobierno anunció que el proceso de ayuda será por etapas, y en ese marco, a partir de hoy se dispuso un fondo de emergencia de $700 millones para ayudar a los agrícolas afectados.

“Estos recursos se van a bajar a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y es para labores culturales y aplicaciones para terminar la temporada. Está pensado en aquellos que han tenido daño y necesitan recuperarse hoy

día, indicó la ministra.

Además, se abrirán concurso por parte del INDAP para rehabilitar las inversiones. En este sentido, se destinará capital al levantamiento de invernaderos, para que los agricultores puedan salvar los últimos meses de temporada.

Por otra parte, en términos de mediano plazo, la ministra indicó que “hay ciertos rubros, como las sandías, los melones, los tomates que simplemente no se van a poder recuperar en esta temporada y necesitamos acompañarlos en forma distinta”.

“Por lo mismo, habrá un plan de reprogramación de los créditos, habrá un apoyo pero no tiene que ser la próxima semana, sino que vamos a tener que recabar más información para poder en los próximos meses poder habilitar esas acciones”.

También se entregarán subsidios al contrato del empleo y se está evaluando extender la cobertura del crédito Fogape reactiva para aquellas personas que se encuentren en estado de emergencia agrícola. Con respecto a esto último, la secretaria de Estado indicó que “estamos monitoreando, hemos conversado largamente con el ministro e Hacienda

y estamos seguros de que con este Fogape reactiva - que hoy se acaba de publicar - veremos cómo funciona en el sector agrícola y seguiremos trabajando para ver si necesitamos incluir de forma más específica ciertos rubros y áreas afectadas”.

Finalmente, la titular de la cartera de Agricultura explicó que en los próximos días se decretará estado de emergencia agrícola para ciertas comunas de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Ñuble.