Política 13-12-2020

Gobierno del Maule sigue apoyando la reactivación de las Pymes en la región



Este viernes, se realizó la entrega de Certificados del Programa Reactívate Pyme de Sercotec a 40 emprendedores, de 397 beneficiados. Dicho subsidio tiene como finalidad financiar (según el nivel de venta anual de cada empresa) activos fijos, capital de trabajo y habilitación de infraestructura, además de promoción, publicidad y difusión.

En ese sentido, el Intendente del Maule, aprovechó la instancia para explicar que al igual Reactívate Pyme, hay otros programas impulsados por el Gobierno que buscan recuperar la economía y los puestos de trabajo afectados desde el estallido social de 2019, así como la emergencia sanitaria, por el Covid-19. Un ejemplo de ello, es el Subsidio al Empleo, con el cual 2.381 empresas se beneficiaron, lo que permitió contratar 5.499 trabajadores en la región.

“Uno de los temas más duros que nos ha tocado vivir durante la pandemia es muchas veces la pérdida de empleos, de los negocios y de los emprendimientos. A través de Sercotec se ha hecho un esfuerzo bastante grande. Así lo estamos viendo con más de mil millones de pesos que se entregaron a distintos emprendedores de la Región del Maule, para salir adelante” dijo la máxima autoridad regional.



A su vez, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, aprovechó su visita la Región del Maule, para anunciar la aprobación del presupuesto regional respecto a un 5,2%, lo que se traducirá aproximadamente en 84 mil millones de pesos. “El desafío para nosotros en la región es el empleo, el trabajo y evidentemente el cuidado de la familia a través de esta protección sanitaria y una red de protección social que nos ayuda a sobrellevar de buena manera todos los desafíos que se vienen por delante” acotó.



PRESUPUESTO PARA REACTIVACIÓN

De igual modo, las autoridades presentes recalcaron que fue necesario coordinar un presupuesto especial para responder las necesidades que surgieron tras el estallido social y la pandemia. Es por ello, que el seremi de Economía, Matías Pinochet, indicó que este último período ha sido netamente de reactivación económica y recuperación de empleos.



“Ahora estamos comenzando esta reactivación económica. El año pasado fue de salvar, ahora comenzamos la reactivación y es por eso que el principal llamado de reactivación es a cuidarse por los rebrotes de salud. No nos confiemos, sé que son muchos los empresarios contentos porque está llegando la gente a la costa y restaurantes pero no nos confiemos, porque volver atrás sería el peor enemigo de esta reactivación económica” sostuvo Pinochet.



Por su parte, el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo enfatizó que “el presupuesto de Sercotec, de un año normal, no superaba los tres mil millones de pesos. Este año a la fecha, tenemos ejecutado casi 9 mil millones de pesos, casi tres mil beneficiarios en la Región del Maule, con subsidios de tres millones de pesos para capital de trabajo, para infraestructura, para inversión, equipamiento, pagar salario y comprar todo lo que se necesita para activar el negocio”.