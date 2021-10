Política 01-10-2021

Gobierno destina casi $ 19 mil millones para enfrentar la sequía en el Maule





• A través de fondos sectoriales históricos para la región por parte de los ministerios de Agricultura y Obras Públicas, se está trabajando en ir en ayuda de los más afectados por la escasez de precipitaciones que se extiende por más de 10 años.

Inversiones en estudios y ayudas concretas por casi $ 19 mil millones para el Maule a través de los ministerios de Obras Públicas y Agricultura, se destinarán para los afectados por la larga sequía que afecta hace más de 10 años y que detallaron el delegado presidencial regional, dpr, Juan Eduardo Prieto y los seremis de esas carteras, Claudia Vasconcellos y Luis Verdejo.

Se trata de $ 4.083.650.000 por parte de Agricultura y $14.765.787.000 desde el MOP para enfrentar esta crisis hídrica.

“Sabemos que somos una región agrícola y la sequía nos ha afectado por varios años y por eso que estamos anunciado este plan de sequía para los próximos meses para trabajar y combatir esta situación. Este esfuerzo hoy lo estamos haciendo a través de recursos nacionales y que estamos ejecutando con ambos ministerios”, destacó el dpr Prieto.

Hace aproximadamente un mes, el MOP decretó la Escasez Hídrica, lo mismo Agricultura, con la Emergencia Agrícola, con lo que se empezó a realizar los catastros y coordinaciones para enfocar la ayuda tanto a agricultores como para el consumo humano.

La titular de Obras Públicas agregó que se construirán sondajes; estudios hidrogeológicos; obras de conservación de APR; encauzamiento de ríos; limpieza, desmalezamiento y desembanque de varios cauces naturales; entre otras obras, con una inversión por sequía en servicios sanitarios rurales por casi $5 mil millones y sequía de riego DOH por más de $ 10 mil millones.

“Este año en particular el Ministerio de Obras Públicas ha tenido una inversión alta pero principalmente en el consumo humano prácticamente el doble, sobre todo en las losas de sequía para saber dónde se encuentran las fuetes de agua y hacer los sondajes. Son 24 las comunas que ya son beneficiadas con esto”, informó la seremi Vasconcellos.

A su vez, el titular de Agricultura en la región, añadió que en su ministerio, la ayuda se concretará en cuatro áreas: alimentación para ganado menor y mayor; alimentación apícola; obras o insumos para mejorar el riego y/o aumentar capacidad de almacenamiento y conducción a nivel predial y fortalecimiento concursos Ley de fomento al riego para obras de tecnificación y obras civiles.

“Hoy tenemos un 33% de déficit hídrico y por eso el llamado a los agricultores para que hagan sus balances para ir ajustado sus siembras, pero también estamos preparándonos para los próximos meses con ayudas incluso a agricultores no Indap, vamos a atender más de 3 mil agricultores para diferentes obras”, resaltó el seremi Verdejo.

Las acciones de ayuda se implementarán a través de Indap, CNR y la propia Seremi de Agricultura. A la fecha, se está levantando la demanda regional de los agricultores no inscritos, a través de los encargados de emergencia provinciales y equipos municipales de emergencia y/o fomento productivo.

Además, se sistematizaron las acciones que hasta ahora se han realizado para mitigar y prevenir el déficit hídrico y proyectó los recursos que serían necesarios para atender una demanda potencial, entre 2021 y 2022, definiendo además los instrumentos a usar y la fuente de financiamiento.