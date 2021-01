Nacional 21-01-2021

Gobierno dice que TC le dio la "razón" de que pueden "poner reglas migratorias" pese a fallo sobre artículos inconstitucionales



Pese a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional algunos artículos e incisos de la ley de Migración y Extranjería, desde el Gobierno señalaron que el organismo les dio la "razón" en orden a que se pueden "poner reglas migratorios" que el Ejecutivo estaba proponiendo. En concreto, el TC acogió de manera parcial seis de las 14 impugnaciones de las normas, tras un requerimiento hecho por parlamentarios del Frente Amplio y el PC. Por ejemplo, se declaró inconstitucional la expulsión de menores no acompañados, aunque sí pueden ser sujetos de retorno asistido, y la privación de libertad por más de 48 horas de un expulsado, entre otras cosas.

n entrevista con Radio Duna, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, comentó que "lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional es que nos dio la razón en forma muy contundente de que sí se pueden poner las reglas migratorias que el Gobierno estaba proponiendo, para que no nos perdamos, porque uno podría decir fueron 14 y 6 (normas rechazadas)". "El tema central es que el Frente Amplio y el PC estaban sosteniendo que Chile no podía poner visas de turismo, no podía expulsar narcotraficantes y otros condenados, no podía decirle a una persona por el hecho de tener una visa de turismo y no residencia permanente que no podía acceder a los beneficios del Estado, es decir, en términos globales lo que ayer sucedió fue un triunfo muy contundente a la tesis del Gobierno que es necesitamos una nueva ley de migraciones de forma que sea justa, tanto para los migrantes como para los chilenos", precisó. Y agregó que "obviamente nos hubiese gustado que esta ley del año 75, que implica muchos cambios negativos hubiese salido toda positiva, pero la tesis, la migración tiene que ser justa, y para ello tiene que ser regular, ordenada, y por supuesto, segura de la perspectiva del migrante y los chilenos, entonces esa mirada sobre ideologizada de la migración sin restricciones quedó completamente desestimada ayer en el TC".