Deportes 30-12-2021

Gobierno distingue a Cristian Arriagada con premio al logro deportivo



• Ciclista curicano ha tenido un año espectacular con exitosas participaciones en una Copa del Mundo y los Juegos Panamericanos Júnior de Colombia.





El seleccionado nacional de 19 años, Cristián Ignacio Arriagada Pizarro sigue recibiendo reconocimientos a su gran rendimiento en esta temporada.

Fue distinguido por la Ilustre Municipalidad de Curicó, por Mindep-IND y el Gobierno de Chile que le confirió el premio al logro deportivo 2021 en un solemne acto realizado en el Palacio de La Moneda.

En sus redes sociales, el joven deportista escribió “solo queda agradecer a todos los que estuvieron conmigo durante este gran año y de seguro que el próximo será mucho mejor”.

En los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali y Valle del Cauca, Cristián Arriagada obtuvo medalla de plata junto a su coterráneo Felipe Pizarro en la prueba Madison y medalla de bronce en la persecución por equipos junto a Alejandro Soto y Jacob Décar.

Para el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez “Cristián tuvo un año espectacular. Se ha consolidado como un deportista de elite. Rápidamente llegó a la selección chilena de ciclismo y su rendimiento está a la vista. Donde le ha tocado defender a nuestro país, ha logrado medallas, así que felicitarlo por sus logros e instarlo a que el próximo año siga creciendo como lo está viviendo”, sostuvo la autoridad del deporte regional.





PARÍS 2024





A su corta edad, el ciclista Cristián Arriagada acumula mucha experiencia internacional.

Disputó una Copa del Mundo “fue un año demasiado bueno. Ojalá que el 2022 sea mucho mejor. Viví la Copa del Mundo. Cuando me dijeron que iba a competir ahí, no le tomé el peso hasta cuando estaba compitiendo. Y me dije ´tengo que darle´ y gracias a Dios me traje dos medallas de bronce”, recordó.

Acto seguido vinieron los Juegos Panamericanos Júnior, donde otra vez hizo podio “en realidad, a Cali llegué con mucha confianza. Pensé que esto no tenía que ser nada del otro mundo. Me enfrenté con los mismos que había corrido en la Copa del Mundo y sacamos una plata en la Madison y un bronce en la persecución por equipos. Espero que pronto caiga el oro”, añadió.

Para 2022 tiene en agenda competir en el Panamericano Específico de Ciclismo como también en los Campeonatos Nacionales en Pista y Ruta.

Sin embargo, la gran meta de Cristián Arriagada es clasificar a unos Juegos Olímpicos “quiero ver si puedo llegar a París 2024. Es un sueño. Ojalá estar…”