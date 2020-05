Nacional 12-05-2020

Gobierno duplicó las fiscalizaciones a empresas de telecomunicaciones



Tras cursar cargos contra Claro, Entel, VTR y WOM por un aumento considerable de los reclamos durante la pandemia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha duplicado sus fiscalizaciones a las empresas del rubro.

Antes de decidir aplicar multas contra esas compañías la semana pasada, la cartera hizo lo mismo contra Movistar y MundoPacífico, ya que sus canales de atención digital no funcionaban correctamente.

La titular de la Subtel, Pamela Gidi, afirmó que "es importante que las compañías continúen asegurando la calidad de servicio comprometida, y además, lo hagan con transparencia y respetando las condiciones que hoy rigen".

"También es fundamental que tengan todas las plataformas de atención al cliente disponibles, para que los usuarios puedan hacer sus reclamos cuando sienten que lo que están pagando no es el servicio que están recibiendo", añadió.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Telecomunicación (ATELMO) anunció que han iniciado una campaña para que las personas prioricen el uso de las redes, como lo hicieron en la emergencia posterior al terremoto de 2010.

"Hay que entender que la red está diseñada con una capacidad limitada, y por lo tanto, puede manejar cierta capacidad de tráfico simultáneamente", recordó su presidente, Alfi Ulloa.

"Lo que les estamos diciendo es cómo pueden sacar mejor provecho a la red que tenemos. Es muy importante que si alguien tiene una red fija la privilegie sobre la red móvil; si tiene teléfono fijo, ojalá use el teléfono fijo en vez del teléfono móvil, y si tiene Internet fija, la privilegie versus la Internet móvil", concluyó.