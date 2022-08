Crónica 11-08-2022

Gobierno entrega recursos a agricultores No INDAP de Retiro afectados por escasez hídrica

La Seremi de Agricultura, Ana Muñoz, junto con la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, y el alcalde Rodrigo Ramírez, acompañaron a un grupo de agricultores de Retiro que recibieron ayuda en dinero para paliar la emergencia agrícola por déficit hídrico.

Los productores no son usuarios de INDAP y por tal razón, fueron atendidos a través de un convenio firmado entre la Subsecretaría de Agricultura y la municipalidad. Se trata de una ayuda de 75 millones de pesos en total para atender a 250 agricultores de la comuna con un aporte individual de $300.000. En la ceremonia de hoy en que también estuvo presente el consejero regional, Rafael Ramírez, participaron alrededor de 40 productores.

La delegada provincial destacó que las entregas a este tipo de agricultores comiencen en Retiro: “Esto responde a ese compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de atender a la agricultura familiar campesina, a los más pequeños, los que han sido más afectados por la crisis hídrica, las nevazones, entre tantas otras cosas. Es una ayuda que hoy día inicia en la comuna de Retiro y por eso es tan importante en la agenda de descentralización que esto inicie en el Maule Sur en la comuna de Retiro, yendo al corazón de la agricultura en nuestro país y así comprometemos nuestro ejercicio y nuestro trabajo con los agricultores de la provincia de Linares”, dijo Priscila González.

En total, en el Maule, se entregarán más de 920 millones de pesos, para beneficiar a más de 3 mil pequeños agricultores que no son usuarios de INDAP, gracias a estos convenios entre la Subsecretaría de Agricultura y los municipios para mitigar efectos de la sequía, en rubros como riego, alimentación animal y apícola, compra de fertilizantes, entre otros.

Así lo explicó la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz: “Nosotros estamos muy contentos de dar el vamos de las entregas de emergencia en Retiro. Retiro es una zona agrícola que se caracteriza también por su campesinado, por su gente, por sus tradiciones y tuvimos una coordinación súper rápida con el alcalde por lo que estamos muy conformes y agradecidos por su rápida gestión, lo que nos permite entregar 75 millones de pesos a usuarios que no son INDAP”.

Respecto al estado de emergencia agrícola, la autoridad regional recordó que la región se mantiene en esta condición: “Este Gobierno está preocupado de la agricultura familiar campesina y también de no dejar de lado a los agricultores que no pueden recibir estos beneficios por no ser de Prodesal o de Indap. Estamos en una crisis que vino para quedarse y por eso esta es una primera ayuda de las otras que van a venir con ayuda efectiva y rápida para la gente”.