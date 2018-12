Social 28-12-2018

Gobierno entregó incentivos de emergencia a arandaneros afectados por granizada

Usuarios de INDAP de Parral y Retiro que no contaban con Seguro Agrícola, recibieron ayuda económica del Gobierno para paliar parte de sus pérdidas económicas producto de los granizos que afectaron sus cultivos de arándanos.

Con un fuerte llamado de parte de las autoridades a contratar el Seguro Agrícola, esta mañana 189 pequeños productores, usuarios de INDAP de las comunas de Parral y de Retiro, recibieron una compensación económica de emergencia de parte del Gobierno, para ayudarles a mitigar una parte de las pérdidas que sufrieron producto de las granizada del 12 de noviembre pasado que daño sus cultivos de arándanos.

La actividad, realizada en teatro municipal de Parral, fue encabezada por el Intendente Pablo Milad, quien llamó a los agricultores a confiar en el Seguro Agrícola y a contratarlo, ya que dijo es la mejor herramienta para proteger los cultivos ante un cambio climático que llegó para quedarse. “El Gobierno a través del Ministro de Agricultura, determinó está ayuda, que bordea los 300 millones de pesos, que va en apoyo de 189 pequeños agricultores. El mensaje es a creer en el Seguro Agrícola, para enfrentar los cambios climáticos que vienen y que no se pueden prever, y en ese sentido los seguros son herramientas que brindan seguridad, para sembrar con tranquilidad, esperar buenas cosechas y si no se da por alguna emergencia climática, tienen la posibilidad de cobrar ese seguro, lo que ha sido una realidad para muchos pequeños agricultores, además a un costo muy bajo, ya que es subvencionado por el Estado, a través del Ministerio de Agricultura”.

La seremi de agricultura, Carolina Torres, destacó que esta iniciativa obedece a un compromiso del Ministro de Agricultura Antonio Walker y el director nacional de INDAP Carlos Recondo, quienes se reunieron con los afectados en terreno a comienzos de mes y anunciaron un apoyo directo para ellos. “Estuvimos en terreno y rápidamente pudimos articular el apoyo público, para ir en ayuda de los agricultores. Pero lo más importante de esto, es que los productores deben aprender que el cambio climático es una realidad y no sabemos que nos deparará el año 2019, por lo que necesitamos que los agricultores estén preparados y estén asegurados. Que le pierdan el miedo al Seguro Agrícola y no solo los pequeños agricultores, esto es un beneficio para todos. Ya que los que tomaron Seguro Agrícola, estarán mejor preparados que el resto.”

La autoridad del agro, indicó que el Ministerio de Agricultura junto a INDAP, continuarán desarrollando una fuerte campaña de difusión del Seguro Agrícola, para que la gente se informe y conozca en detalle los beneficios de trabajar con esta herramienta de gestión de riesgo.

El director regional de INDAP, Oscar Muñoz, informó que el monto que cada agricultor recibió como apoyo, depende del daño que sufrió su cultivo y de la extensión de éste, y que los recursos serán destinados principalmente a las faenas de reparación y preparación de los huertos dañados para que estén en las mejores condiciones posibles para la próxima temporada.

Lisandro Campos, del sector de La Orilla de Parral, fue uno de los agricultores afectados con la granizada que dañó la totalidad de su hectárea de arándanos. “Hoy me doy cuenta de que el Seguro Agrícola es muy necesario, cometimos el error de no tomarlo, por falta de información, pero el próximo año vamos a ser los primeros en tomarlo”.