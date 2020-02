Política 18-02-2020

Gobierno evalúa cambios en el INE y asegura que ha tenido "debilidad institucional que lleva años"



La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió esta mañana a la modificación que tuvo que hacer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al ítem de electricidad del IPC de enero y sostuvo que como Ejecutivo evalúan hacerle cambios al organismo, el cual mantiene una "debilidad institucional que lleva años".

El pasado viernes la institución informó a través de un comunicado de la modificación al indicar que el ítem de electricidad, contenido en el informe de la inflación de enero, fue corregido, registrando una variación mensual de 0% y no de 3% como había sido informada en un principio. Pese a esto el IPC no tuvo variación.



Esta situación hizo recordar que hace menos de un año el director del INE, Guillermo Pattillo, denunció una manipulación del IPC de agosto y septiembre de 2018. Hecho que tras nueves meses aún sigue siendo investigado y sobre el cual todavía no se han entregado mayores antecedentes sobre qué fue lo que sucedió.

Antes esto, Rubilar dijo que "el ministro de Economía, Lucas Palacios, nos ha manifestado que hay una gran preocupación" respecto a esta problemática y agregó que "no obstante, esta es una preocupación que no está desde hoy, sino que ya lleva varios meses". "Sabemos la debilidad institucional que ha tenido nuestro INE y la cual debemos remendar y reparar prontamente", sostuvo y recordó que "hay un proyecto de ley que fue enviado hace unos meses atrás y que necesitamos reactivar con fuerza".