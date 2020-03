Política 08-03-2020

Gobierno expresa "preocupación" por demora en tramitación de proyectos en el Congreso

No obstante, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, descartó la existencia de "un bloqueo legislativo" de la oposición, pero instó a despachar estas iniciativas lo antes posible.



En medio de la demora en la tramitación de algunos proyectos de ley en el Congreso, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, reconoció "preocupación" por el tema y llamó a los parlamentarios a sacar adelante cuanto estas iniciativas. Es que pese a la intención del Gobierno de poner en tabla iniciativas como la reforma a las pensiones, el ingreso mínimo garantizado y el sistema de inteligencia, entre otras, la revisión de las medidas sigue postergada.



Ante esto, el ministro de la Segpres reconoció que "existe preocupación, yo quiero decir que había, existió y todavía existe un muy buen ambiente en el Congreso para poder promover iniciativas importantes como la reforma a las pensiones, como el ingreso mínimo garantizado, como la reforma constitucional en el tema de infraestructura crítica y otras modificaciones en materia de seguridad, como también la modernización y los sistemas de inteligencia". Con ello, indicó que pese al revés que significó que no se votara el ingreso mínimo garantizado esta semana, esa votación ocurriría el próximo martes en el Senado. "Yo confío en los senadores, confío en que el Senado va a votar el próximo martes y más allá de que uno pueda expresar su aprobación o rechazo votando a favor o en contra de un proyecto, lo importante es que se ponga en votación. Este es un proyecto que beneficia a casi 700 mil personas, entregándoles 59.200 pesos de forma directa como un subsidio del Estado al bolsillo de los trabajadores, está con discusión inmediata y no corresponde que los sigamos analizando, ya lleva 4 meses en el Congreso", precisó.

Respecto a la reforma a las pensiones, Ward dijo que "es un proyecto urgente, si vamos a debatir entorno a cuántos días o cuántas semanas pongámonos de acuerdo lo antes posible. Pero el Congreso ya lleva un año y medio debatiendo este proyecto, es imposible que lo vamos a debatir un año y medio más": A su juicio, si bien "hay disposición de parte de los senadores", acotó que "tenemos que demostrarla en la práctica". ¿BLOQUEO LEGISLATIVO?

Pese a ello, Ward aseguró que "descarto que exista un bloqueo, bloqueo es una palabra muy grande, sí hay una preocupación el Gobierno respecto a estos proyectos que son muy relevantes y donde no podemos tomarnos mucho tiempo para debatir". Para el ministro, más bien hay "una necesidad de comprender que si bien es necesario darse un tiempo correcto para debatir estas iniciativas, tampoco podemos estar meses debatiendo pensiones, porque es un debate antiguo conocido".