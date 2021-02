Social 02-02-2021

Gobierno extiende vigencia de cédulas de identidad de chilenos vencidas en 2020 y 2021



La vigencia de las cédulas vencidas en 2020 y 2021 se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, luego que la Contraloría tomara razón de un decreto enviado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La prórroga en la extensión de las cédulas rige exclusivamente en territorio nacional y no tiene validez en el exterior. Asímismo, prontamente se hará extensiva a ciudadanos extranjeros.

El objetivo es hacer frente a la pandemia del covid-19 al evitar que las personas acudan masivamente a las oficinas del Registro Civil a renovar su carnet.

La medida, que comenzará a regir una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial, beneficiará a más de 2.1 millones de personas que tienen su carnet caducado.

Sobre el anuncio, el Ministro de la cartera, Hernán Larraín, señaló que “hacemos un llamado a las personas que tienen su carnet vencido, a no acudir a las oficinas del Registro Civil a realizar el trámite de renovación, a no ser que sea estrictamente necesario”.

“Hoy, el 25% de los trámites que están requiriendo las personas en las oficinas corresponden a las renovaciones de carnet, por lo cual esta medida debería reducir considerablemente los flujos de personas transitando o haciendo filas”, agregó.