Social 20-06-2019

Gobierno financiará iniciativas innovadoras en superación de la pobreza gracias a Fondo Chile Compromiso de Todos

Seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, encabezó capacitación a potenciales postulantes, los que tienen plazo hasta el 4 de julio para presentar sus iniciativas.

Mil 200 millones de pesos dispondrá el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el Fondo Chile Compromiso de Todos, iniciativa que financiará proyectos innovadores y comprometidos con la superación de la pobreza y vulnerabilidades sociales de personas y familias del país.

Los proyectos deben ser presentados por organizaciones de la sociedad civil hasta el 4 de julio y que en esta versión tendrá como eje central el programa Compromiso País, el cual identificó 16 grupos vulnerables.

El seremi de la cartera, Juan Eduardo Prieto, señaló que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiere un Chile inclusivo, donde todos puedan tener la opción de concretar proyectos, especialmente los que emanan desde la sociedad civil y que buscan ayudar a los sectores más vulnerables. Este fondo se encuentra en esa dirección y por eso invitamos a diversas instituciones que para que puedan postular”.

Prieto añadió que existen dos líneas de financiamiento. La primera de ellas apoya iniciativas de Acción Social (896 millones de pesos), cuyos participantes sean personas, familias o comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, en particular aquellas establecidas en los grupos de trabajo de Compromiso País.

En este caso podrán postular organizaciones comunitarias (juntas de vecinos u organizaciones funcionales, y asociaciones indígenas, entre otras) por un monto máximo 4 millones, y fundaciones, corporaciones, ONGs y Asociaciones de Consumidores, hasta 20 millones de pesos.

Mientras que la segunda línea es el ítem Evaluación de Experiencias (300 millones), el cual apoyará proyectos que desarrollen evaluaciones a programas de la sociedad civil que trabajen con personas y familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social.

En este caso podrán acceder universidades reconocidas por el Estado (públicas o privadas), fundaciones, corporaciones, ONGS, asociaciones y otras instituciones que no persigan fines de lucro, también por un monto de hasta 20 millones.

A la capacitación asistieron instituciones tales como la Fundación Crate, Corporación Naim, Fundación Buenas Raíces, Centro Social Puertas Abiertos, Espacio Down, juntas de vecinos, entre otras.

POSTULACIONES

Las postulaciones son hasta el 4 de julio y se hace de forma online en www.sociedadcivilmds.cl o entregando los proyectos de manera presencial en la oficina de partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o en la Seremi de la región, ubicada en calle 2 Norte #701, Talca.