Gobierno fiscalizará a extranjeros que no hayan regularizado su situación en el país

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, afirmó que en el primer año de gobierno el énfasis estuvo en la regularización de los migrantes y durante 2019 estará en la fiscalización.

“El plan de regularización extraordinario era crucial dentro de los anuncios de la política migratoria para el país. No existe nación que establezca una política seria si no considera una solución para las personas que no están regulares en su país”, afirmó la autoridad.

El subsecretario aseveró que la evaluación de ese proceso, iniciado en abril del año pasado, es positiva. “Primero -dice- porque se inscribieron 156 mil personas y se observó la buena forma en que el proceso fue recibido por los extranjeros. Este proceso mostró una cara más amable del país con los migrantes”. El jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, explicó que de esos 156 mil inscritos, el 10 por ciento, cerca de 16 mil personas, no cumplen los requisitos por distintas razones.

Por ello, el subsecretario Ubilla hizo un llamado a esas personas a que concurran a las oficinas de Extranjería y a las gobernaciones en regiones para ver alternativas para regularizarse.