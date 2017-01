Crónica 21-01-2017

Gobierno hace llamado a tomar conciencia y prevenir incendios forestales

Más de 39 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego en la zona central del país, una situación difícil de controlar debido a las malas condiciones climáticas. Por eso, la ministra vocera, Paula Narváez, hizo un fuerte llamado a evitar las conductas que pueden provocar incendios: “Lo importante es que hablemos de este problema, que hablemos de esta realidad de los incendios forestales y que no solamente nos lamentemos cuando ya estamos frente a un foco que está tomando una magnitud descontrolada. Todos tenemos que tener una actitud preventiva”, subrayó.

Explicó que algunas de las medidas que se pueden tomar son no hacer fuego en lugares no habilitados, evitar las quemas controladas, no botar colillas o fósforos, tratar de no hacer fogatas y -en caso de hacerla- verificar que queden apagadas, reutilizar residuos y ordenar desechos y trabajar con los vecinos en acciones preventivas.