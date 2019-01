Crónica 12-01-2019

Gobierno ingresará proyecto de ley “Admisión Justa”, para perfeccionar el Sistema de Admisión Escolar

La iniciativa, denominada Admisión Justa, busca incorporar la selección por mérito en liceos de excelencia, permitir procesos propios de admisión a establecimientos de especialización temprana y la inclusión de nuevos criterios de justicia al SAE.

“Queremos empezar a hacer justicia y reconocer el esfuerzo y el mérito que hay detrás de cada una de esas familias. No reconocerlo es una injusticia y una muy mala señal para la educación en Chile”, sostuvo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, durante la ceremonia de envío del proyecto de perfeccionamiento del Sistema de Admisión Escolar, “Admisión Justa”, que será enviado durante el día de mañana al Congreso para introducir una serie modificaciones al actual Sistema de Admisión Escolar.



La actividad, desarrollada en el Liceo Augusto D`Halmar de Ñuñoa, fue encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que “…muchas veces en nuestro país sentimos que tenemos todos los derechos del mundo y nos olvidamos que cada derecho va siempre asociado a un deber. Debemos rescatar y valorar lo que significa el mérito, el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo y el sacrificio, es algo muy importante…”. El mandatario destacó además que la iniciativa busca incorporar los criterios de mérito y justicia, al valorar el esfuerzo de los estudiantes, sus familias y docentes.



Por su parte, la ministra Cubillos sostuvo que “cuando un país sólo reconoce el mérito y el esfuerzo a jóvenes de sectores de ingresos altos está cometiendo una tremenda injusticia. Tras cada joven de clase media o de sectores más vulnerables de buenos resultados, hay esfuerzo de ese joven, de esa familia, de sus profesores y de los directores”.



Además, la secretaria de Estado agregó que “en educación las estadísticas no importan. Cuando nos dicen que el 60% queda en el colegio que quiere y un 40% no quedó, vemos historias de esfuerzo, muy injustas. Para nosotros cada niño y cada joven es un 100% y tenemos que jugarnos por ellos”.



Las modificaciones que busca realizar el Gobierno al SAE, a través del proyecto “Admisión Justa”, apuntan a tres pilares fundamentales:



1. Permitir a los establecimientos educacionales que cumplan ciertos requisitos de calidad predefinidos de manera objetiva (permitiendo también la entrada de nuevos proyectos de alta exigencia, como los Liceos Bicentenario), puedan ser autorizados por el Ministerio de Educación para utilizar mecanismos de admisión propios, a fin de evaluar el mérito académico del 100% de sus postulantes



· Permitir procesos propios de admisión a establecimientos de especialización temprana, eliminando la restricción del 30% de selección de matrícula para los establecimientos de alta exigencia y los de especialización temprana.



· La inclusión de nuevos criterios de nuevos criterios de justicia al SAE, entre los que se incluye ampliar la definición de “hermanos” a postulantes que pertenezcan a un mismo hogar; y que los establecimientos cuyos proyectos educativos declaren una opción preferente por la educación de alumnos vulnerables, puedan ser autorizados para aumentar el porcentaje de alumnos prioritarios, siempre que estén ordenados en categoría de desempeño alto o medio por la Agencia de la Calidad, entre otros.



En la oportunidad, las autoridades realizaron este anuncio acompañados por el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, el alcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi, parlamentarios y la seremi de la región metropolitana, Bárbara Soto.



SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR



Tras la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, en mayo de 2015, se inició la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que funciona como un mecanismo centralizado de asignación de estudiantes a establecimientos educacionales, donde los apoderados seleccionan, a través de una plataforma web, el orden de preferencia de sus establecimientos de elección.



El SAE partió en 2016, en la región de Magallanes; continuando en 2017 en Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Durante 2018 se incorporaron el resto de las regiones, a excepción de la Metropolitana, que se sumará este año al sistema, con miras a las postulaciones para el año académico 2020.