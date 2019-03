Política 07-03-2019

Gobierno ingresó proyecto que establece sistema de subvenciones para los niveles medios de educación parvularia

Establecer un sistema de subvenciones para los niveles medios de educación parvularia es el objeto del proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

La iniciativa, derivada a la Comisión de Educación para su estudio, busca establecer un sistema de subvenciones para financiar la educación de los párvulos que asistan a niveles medios de la educación parvularia.

Dicho sistema que se pretende crear está compuesto por una subvención base, que puede ser incrementada de acuerdo a un factor de ruralidad, una subvención especial por vulnerabilidad para párvulos prioritarios y preferentes y una subvención de apoyo para párvulos con necesidades educativas especiales.

La subvención base, señala el texto, es de carácter universal y su valor unitario mensual dependerá de la extensión de la jornada, la que podrá ser parcial o completa. La jornada parcial será de cinco horas diarias ininterrumpidas y tendrá un valor de 5,337 U.S.E. (unidad de subvención educacional) y la jornada completa de once horas diarias y su valor será 8,539 U.S.E. En la jornada completa, ocho horas deberán destinarse al servicio educativo y tres al cuidado de los párvulos.