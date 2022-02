Política 10-02-2022

Gobierno: La gente puede ayudar a controlar la inflación oponiéndose públicamente a más retiros

"La clase política escucha qué es popular y qué no", dijo a Cooperativa el ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Weber. El IPC de enero fue de 1,2% -el doble de lo esperado por el mercado- y acumula un alza de 7,7 puntos en 12 meses. Según el personero, "el primer semestre seguirá siendo difícil, pero en el segundo semestre (el indicador) va a ir bajando hacia la meta del Banco Central, de 3 por ciento".



El ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Weber, señaló en Cooperativa que los ciudadanos pueden ayudar a controlar la inflación "oponiéndose públicamente a más retiros de los fondos de pensiones". En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario comentó el sorpresivo y alto Índice de Precios al Consumidor (IPC) conocido el martes, que marcó un alza de 1,2 por ciento enero -el doble de lo esperado por el mercado-, acumulando un alza de 7,7 puntos en 12 meses.

Existen "distintas herramientas para combatir la inflación, pero la principal la tiene el Banco Central", entidad que toma sus decisiones de manera autónoma, comentó Weber: "Lo que ha hecho (el BC) en forma sucesiva es incrementar la tasa de política monetaria, que está en un 5,5 por ciento", lo que repercute en el encarecimiento de los créditos de consumo e hipotecarios.

Dicho incremento "primero se traslada a los créditos de corto plazo; es decir suben los créditos de consumo, y luego los hipotecarios", lo que significa que resulta más caro "endeudarse para comprar una vivienda".



"LA CLASE POLÍTICA ESCUCHA QUÉ ES POPULAR Y QUÉ NO"

Consultado sobre lo que las personas naturales pueden hacer para protegerse de la inflación, más allá de las decisiones del Ejecutivo y el instituto emisor, Weber comentó: "Nosotros no podemos privar a las personas de seguir con sus vidas, pero sí hay algo que pueden hacer, que es oponerse públicamente a más retiros de los fondos de pensiones".

Según el ministro subrogante, la ciudadanía cumple un rol en este debate, ya que "la clase política escucha a la ciudadanía y ve qué es popular y que no".

Un quinto retiro de ahorros previsionales, "como han propuesto algunos parlamentarios insistentemente, es pan para hoy y hambre para mañana", indicó.

"Hemos visto los efectos inflacionarios que han tenido en el presente decisiones de los políticos en el pasado. Pero fíjese que esa cuenta no la paga la clase política, la paga la clase media y los sectores más vulnerables", sostuvo.

Weber reiteró que el Covid-19 es un factor que a nivel global ha hecho subir los precios: "Todos los países se han visto afectados por la pandemia; cortes en la cadena de suministro y problemas en los fletes internacionales".

Estados Unidos está llegando a una inflación del 7 por ciento, México al 7,4 por ciento. Mientras que Uruguay anotó un 8,2 por ciento y Brasil 10,1 por ciento: "Esto es un fenómeno global y Chile no está ajeno".

Pese a ello, en Chile hay un elemento distinto a otros países, que son los retiros de fondos de pensiones: "Con esta mala medida, inyectaron a la economía cerca de 50 mil millones de dólares y eso tuvo un efecto en la presión inflacionaria que vemos hoy día".