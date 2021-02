Social 13-02-2021

Gobierno lanza campaña #NoQuieroTuCarrete y hace llamado a denunciar anónimamente a quienes no cumplen medidas sanitarias



El Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien lidera la iniciativa, señaló que “no porque estemos avanzando en el plan masivo de vacunación podemos relajarnos y no cumplir las medidas sanitarias infringiendo la ley. Esa irresponsabilidad debe ser sancionada”.



Santiago, 11 de febrero de 2021.- Tras una semana de vacunación masiva, Chile se acerca al millón y medio de personas inoculadas, lo que es una noticia muy positiva pero al mismo tiempo, está lejos de significar el fin de la pandemia. Al contrario, quedan meses para que la población objetiva sea inmunizada y se deben seguir cumpliendo y reforzando los protocolos sanitarios.



“Una de las principales irresponsabilidades que se han observado durante la pandemia es la realización de fiestas clandestinas en que no se respetan los aforos permitidos y tampoco se cumplen las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla o aplicación de alcohol gel. No porque estemos avanzando en el plan masivo de vacunación podemos relajarnos y no cumplir las medidas infringiendo la ley. Esa irresponsabilidad debe ser sancionada”, expresó el Vocero de Gobierno.



Ante estos eventos ilegales, el Gobierno lanzó esta mañana la campaña #NoQuieroTuCarrete que busca concientizar a los jóvenes que participan de estos encuentros y el riesgo que involucra.



“Esta campaña será difundida a través de redes sociales y radios y queremos invitar a la ciudadanía, a la inmensa mayoría que sí es responsable, que denuncie de forma anónima y segura si son testigos de estas actividades”, reforzó el Ministro.



Cualquier persona puede contactarse al fono de denuncia de WhatsApp que utiliza la Policía de Investigaciones: +569 38622222 o +569 65878300.