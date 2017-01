Política 13-01-2017

Gobierno llama a respetar el diálogo y a realizar juicios realistas

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que el Gobierno no comparte “ni en la forma ni en el fondo” el inserto de la Sofofa publicado en distintos medios de comunicación de circulación nacional, donde se señala, entre otros aspectos, que en una zona del territorio nacional “no impera el Estado de Derecho”.

Al respecto, la ministra dijo que “nos parece tremendamente preocupante que se den declaraciones irresponsables respecto de señalar que en una parte del territorio nacional no hay Estado de Derecho” y enfatizó que “lo señalado por la Sofofa no es real, no es la situación que hoy impera en la Región de La Araucanía”.

En ese contexto, hizo un llamado a todos los actores sociales a “cuidar el lenguaje y a establecer el diálogo como mecanismo para ver cuáles son nuestras diferencias y nuestras controversias (…) en un clima de respeto y responsabilidad”.

Consultada por la prensa sobre si esto se relaciona de alguna manera con el viaje que realizará la Presidenta Michelle Bachelet este viernes a la zona, la ministra Narváez explicó que “la agenda de la Presidenta de la República contempla siempre actividades en regiones y, por lo tanto, no tiene ninguna connotación especial. Se trata de una actividad planificada con antelación y que se inscribe en la lógica de mostrar en el territorio el trabajo que está llevando adelante el Gobierno”.