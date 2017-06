Política 10-06-2017

Gobierno por críticas de precandidato Piñera: “no están a la altura de alguien que fue Presidente de la República”

La ministra Paula Narváez desestimó las últimas críticas realizadas por el precandidato de Chile Vamos Sebastián Piñera en las que cuestionó el legado del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Al respecto, la portavoz de La Moneda sostuvo que el ex Mandatario “ha tomado la decisión, desde hace ya un buen tiempo, de criticar al Gobierno de la Presidenta Bachelet, de establecer al Gobierno como un adversario”, pues “está en campaña y, por lo tanto, todas estas críticas forman parte de una estrategia de campaña, de una estrategia comunicacional”.

Asimismo, Narváez reiteró que el Ejecutivo no puede distraerse en contestar a todas sus críticas, especialmente porque “son caricaturescas, tremendamente descalificatorias y no reflejan la realidad del país, entonces son difíciles de tomar en serio (…) No están a la altura de alguien que fue Presidente de la República y que entiende lo complejo que es gobernar”.

Por último, con respecto a los dichos del candidato de Chile Vamos sobre la gratuidad, la ministra Narváez sostuvo que “el que engaña al país es él, porque en realidad lo que este Gobierno, en forma muy responsable ha planteado, es que la gratuidad es un horizonte hacia donde tenemos que transitar porque tenemos la convicción de que la educación es un derecho, no es un tema de campañas, no es un tema electoral”.