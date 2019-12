Política 04-12-2019

Gobierno presenta plan de protección del empleo por US$ 5.500 millones

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer el Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica, iniciativa que incorpora una serie de medidas para fortalecer los mecanismos de protección del empleo, la inversión pública, el apoyo a las MiPymes y la reconstrucción del país, para de esta forma impulsar la reactivación económica.

El Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo considera nuevas medidas por US$ 4.800 millones, que se suman a las medidas de capitalización de Banco Estado y apoyo crediticio a las MiPymes vía CORFO previamente anunciadas, totalizando un paquete de US$ 5.500 millones.

Antes de presentar el detalle de las medidas, el Ministro de Hacienda enfatizó en que el Imacec de octubre, que experimentó una caída de 3,4%, reveló que el impacto de los eventos recientes ocurridos en el país está siendo mucho mayor a lo previsto.

El Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo asciende en total a US$ 5.500 millones y esta cifra se distribuye en un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las MiPymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones.

El Ministro Briones explicó que todas estas medidas son mayoritariamente de carácter transitorio y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño.

El Titular de Hacienda agregó que se estima que esta agenda generará al menos 100 mil nuevos empleos el próximo año.