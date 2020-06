Política 26-06-2020

Gobierno presenta proyecto de ley de extensión de post natal con cargo al Seguro de Cesantía



El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó el proyecto de ley que extiende un beneficio para los padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa establece que durante el periodo de emergencia sanitaria y, mientras permanezca suspendido el funcionamiento de salas cunas por decisión de la autoridad competente, quienes tengan a su cuidado personal y directo un menor de seis años y que no puedan realizar su trabajo habitual a distancia o a través de medios telemáticos, podrán acogerse a este beneficio.

Las madres cuyo período de postnatal venza durante esta emergencia podrán acceder a la Ley de Protección del Trabajo y al Seguro de Desempleo, con un incremento adicional de 5% en el beneficio y con un piso garantizado mensual de $ 300.000, mientras no funcionen los establecimientos educacionales en su comuna.

Adicionalmente, las madres, padres o cuidadores que estén a cargo de niños menores de 6 años también podrán acceder a los beneficios de la ley de protección del trabajo y el seguro de cesantía, mientras no estén operando los establecimientos educacionales de su comuna.

Este proyecto puede beneficiar a 850 mil madres, padres o cuidadores de niños menores de 6 años.