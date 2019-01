Política 02-01-2019

Gobierno promueve conciencia digital para un uso seguro de Internet

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, buscando resguardar la seguridad de las personas en todos los espacios, ha iniciado la difusión de consejos orientados a concientizar respecto de los riesgos asociados al uso de Internet y la información personal que hacemos disponible a otros mientras navegamos.

A continuación, algunos recomendaciones de ciberseguridad:

-Practica la navegación segura: Tú no caminarías voluntariamente por un área peligrosa, de manera que en Internet, aplica el mismo criterio. No visites sitios peligrosos en línea. Los ciberdelincuentes utilizan contenido morboso como gancho. Saben que las personas a veces se sienten tentadas por contenido cuestionable y pueden bajar la guardia. En Internet abundan trampas difíciles de identificar, en las que un clic descuidado puede exponer datos personales o infectar tu dispositivo con programas maliciosos (malware).

-Ten cuidado con lo que publicas en las redes sociales: Cualquier comentario o foto que publiques en Internet puede permanecer allí para siempre, puesto que la eliminación del original por ejemplo, de Twitter, no elimina las copias que realizan otras personas. Aquí la regla a seguir es simple: no publiques en línea nada que no quisieras que tu mamá o un empleador potencial viera.

-Activa la configuración de seguridad: A las personas que se dedican a la comercialización de productos les encanta saber todo sobre ti, pero también a los ciberdelincuentes. Ambos pueden obtener gran cantidad de datos a partir de tus hábitos de navegación y uso de las redes sociales. Tanto los navegadores de Internet como los sistemas operativos de los teléfonos móviles ofrecen ajustes que te permiten proteger tu privacidad en línea. Los principales sitios web y redes sociales, como Facebook e Instagram también ofrecen ajustes para incrementar la privacidad.

-Comprueba que tu conexión a internet esté protegida: Cuando te conectas a Internet en un sitio público con una red Wi-Fi “abierta” no tienes control directo sobre tu seguridad. No hagas operaciones bancarias, transferencia, pago de cuentas u otra actividad en que expongas claves u otra información personal valiosa.