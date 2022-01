Política 18-01-2022

Gobierno promulga ley de Cierre de Pasajes y Calles para aumentar seguridad en barrios



El Presidente Sebastián Piñera firmó esta legislación, nacida de una demanda ciudadana, que permitirá la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes, con la finalidad de otorgar más seguridad a los ciudadanos.



Ayer fue promulgada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la nueva ley que permite instalar sistemas de seguridad en los accesos y salidas de pasajes y calles, entregando mayor protección y tranquilidad a los ciudadanos.



Mientras la ley Nº 20.499 reguló el cierre de calles y pasajes “ciegos”, con una misma entrada y salida, por motivos de seguridad ciudadana, la presente legislación perfecciona la regulación vigente e incluye a calles y pasajes que posean una entrada y salida distinta.



El delegado presidencial regional (s), Leopoldo Ibáñez, destacó esta promulgación, ya que permitirá “que la delincuencia retroceda y que la seguridad y la tranquilidad de las familias avancen, con medidas de control de acceso que podrán implementarse en calles y pasajes que tengan un ingreso y salida distinta, cuyo ancho de calzada sea inferior a 7 metros y cuya extensión no supere una cuadra. Además, la solicitud deberá ser solicitada por el 80% de los propietarios de los inmuebles, de sus representantes o moradores autorizados que sean parte del recinto”.



El proyecto señala expresamente que no se pueden afectar con las medidas de control de acceso a los organismos de seguridad, como bomberos y otros de utilidad pública ni restringir el tránsito peatonal. La nueva normativa comprende que la autorización que se entregue no podrá realizarse en ninguna vía fundamental para el correcto funcionamiento de las zonas urbanas, como son las grandes avenidas.