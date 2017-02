Editorial 17-02-2017

Gobierno Provincial y elecciones.

Cada día tiene su afán reza un dicho… y obviamente nosotros somos los mismos de siempre. Sorpresa ha causado en algunos ambientes la designación del ex alcalde de San Javier, Pedro Pablo Fernández, como Gobernador de Linares. Una sorpresa el tiempo que se tomó el Gobierno para designarlo y estaba tan cercano.

El Gobernador (s) Seremi de Gobierno, Marco Villagra, cumplió una gran labor en la crisis que le toco estar al frente del Gobierno Provincial. Debe haber sido para él una experiencia difícil ya que sobre sus hombros y de los funcionarios que dependen de esa repartición pública, estaba la respuesta que la gente quería y necesitaba.

El Seremi, que lleva poco tiempo en su cargo, ha demostrado ser un hombre de proyección y de trabajo en equipo. Pudo continuar sin problemas, por lo que se vio, el trabajo dejado pro la renunciada ex Gobernadora Claudia Aravena, y supo salir airoso. Hay que mantener la vista en él y su círculo cercano de apoyo para la coordinación.

Hoy, que ya suenan los nombres de los candidatos a Diputados, es muy importante la figura del Gobernador y en general delas autoridades, ya que son ellas las que apoyan o no a un candidato o candidata de su coalición.

Fernández es ex jefe de la ex Gobernadora, postulante a Diputada, no por nada dejo su cargo de Gobernadora; así que la Democracia Cristiana ya tiene varios nombres a su haber para postularse a este cargo, sin duda el nombramiento del actual Gobernador y su proceder en estos meses nos dirá hacia qué lado se inclina la balanza.