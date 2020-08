Política 12-08-2020

Gobierno realiza balance de aplicación de Código Azul

La Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, entregó un balance de lo que ha sido el Código Azul durante este año, donde además de las bajas temperaturas, el país ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19.

En ese sentido, la autoridad, destacó el aporte que ha hecho la ciudadanía que ha permitido que desde el ministerio se pueda llegar con apoyo a las personas que se encuentran en situación de calle, recalcando que “desde que existe el sistema de alertas, es decir desde el 22 de mayo, hemos recibido más de 5 mil llamados y mensajes. Estas alertas nos permiten realizar traslados a albergues, llevar comida, ropa de abrigo y cuidados médicos. Es importante señalar que las alertas que no se pudieron gestionar, fue porque no se encontró a la persona en el punto señalado o la información entregada no fue precisa para acudir al punto, por eso hacemos un llamado a todas las personas que hoy más que nunca necesitamos que nos ayuden entregando la mayor cantidad de información posible, ya que este, es un trabajo que construimos entre todos”.

Quienes tienen trabajos esenciales que puedan ayudar a alertar en caso de ver a una persona en situación de calle, lo deben hacer por medio de la web www.codigoazul.gob.cl, o a través del Fono Calle 800 104 777, opción 0.