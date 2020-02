Crónica 28-02-2020

Gobierno rechaza y condena ataque vandálico a Tenencia Abate Molina de Talca

El intendente regional, Pablo Milad, acompañado de personal de Carabineros, condenaron los que un grupo de delincuentes realizó anoche a la Tenencia Abate Molina de Carabineros en Talca.



Junto con rechazar este acto vandálico, las autoridades revisaron los daños a la infraestructura y vehículos, además de brindar apoyo a los uniformados que se desempeñan en ese recinto.



“Es un hecho lamentable, de actos vandálicos que no ayudan a la reconciliación, al diálogo, a la paz como se construye el país. El Gobierno ha escuchado y por eso es que estos hechos son condenables porque no van en la línea de lo que los chilenos quieren. Afortunadamente no hay daños a las personas”, señaló el intendente Milad.



Palabras que reforzó el prefecto de Talca, coronel Sergio carrasco, quien añadió que “son actos repudiables, de delincuentes que atacan un cuartel policial que le sirve a toda la comunidad y presta cooperación a todo el sector”. El jefe policial agregó que existen imágenes de quienes serían los autores de estos actos. “No nos amedrentarán y los buscaremos para ponerlos a disposición de la justicia”.



El intendente señaló que como Gobierno se harán parte de la querella en conjunto con Carabineros.