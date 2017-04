Crónica 15-04-2017

Gobierno Regional analiza Proyectos Iglesia de Sauzal y Teatro de Cauquenes

En dependencias del edificio del Gobierno Regional del Maule, se realizó una reunión entre el Gobierno Regional, Dirección de Arquitectura, Municipalidad de Cauquenes y Consejeros Regional para analizar distintos proyectos de la comuna.



En la ocasión, se revisaron los proyectos de la Iglesia de Sauzal y el Teatro de Cauquenes. Estos proyectos, se encuentran en etapa de ejecución, con un diseño aprobado, pero que no está completo.



Por esta razón, en la reunión se informó sobre el acuerdo y procedimiento de terminar los diseños, actualizar las fichas y presupuestos para poder tener un proyecto completo de diseño y licitarlo a través de “suma alzada” y no por “pago contra recepción” que es la situación en la que están actualmente ambos proyectos. Esto permitirá disminuir la incertidumbre que tienen las empresas al postular a ejecutar estos proyectos, ya que al tener “pago contra recepción” no se logra tener los diseños totalmente acabados y por ende suben los costos para la ejecución de los proyectos.



La Consejera María del Carmen Pérez, señaló que “ellos estaban licitando “pago contra recepción” y se licitó varias veces, sin embargo, los valores de la oferta están sobre el 70%, por lo tanto, Arquitectura en conjunto con Gobierno Regional y la Municipalidad acordaron que se van a terminar los diseños para realizar un llamado de “suma alzada” que son mucho más reales. Así la oferta que hace la empresa es mucho más factible de adjudicar. Para mí como Consejera, los proyectos del Teatro y la Iglesia de Sauzal, son proyectos emblemáticos para el progreso y desarrollo de nuestra comuna, por lo tanto me he dedicado en forma especial a realizar un seguimiento a los proyectos y puedan salir adelante”.



En tanto, Patricio Pacheco, Secretario Comunal de Planificación de Cauquenes, “en la reunión revisamos dos proyectos de la comuna de Cauquenes que están un poco retrasados en su ejecución y estamos buscando una solución para que puedan desarrollarse prontamente”.



FINANCIAMIENTO PARA TEATROS Y ACTIVIDADES CULTURALES



La ley de Presupuesto del sector público para el año 2017, según glosa común de los Gobiernos Regionales 02, 2.1, permite destinar recursos a subvencionar las actividades culturales y el funcionamiento de los teatros municipales y regionales que operen en la región.





El Gobierno Regional del Maule, invita a través de un oficio a las 30 comunas a que postulen a las iniciativas de subvención de Teatros para el año 2017. Este oficio se envió en diciembre de 2016 y se invitó a los 30 municipios de la Región. Ocasión en que se entregaron un total de $1050 millones para distintas comunas de la Región, Cauquenes no se vio beneficiada en esta ocasión, ya que el municipio no postuló al concurso.