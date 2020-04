Política 24-04-2020

Gobierno Regional aporta $320 millones para entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad



178 personas con discapacidad de la región del Maule podrán recibir diversas ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida, gracias al proyecto presentado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) al Gobierno Regional, que busca dar cobertura a los postulantes que quedaron en lista de espera para la convocatoria formal que realiza el programa Ayudas Técnicas de Senadis.

La iniciativa, que fue aprobada en la sesión virtual del Consejo Regional del Maule de este martes encabezada por el intendente Pablo Milad y el presidente del CORE, Juan Andrés Muñoz, surgió debido a que la última convocatoria sólo permitió financiar al 20% de las postulaciones, así gracias al trabajo intersectorial se podrá ampliar el acceso de la población a estos productos, que repercuten directamente en la inclusión, mejorando la calidad de vida en la persona con discapacidad y también de su entorno.

El intendente Milad señaló que “estamos muy contentos con esta iniciativa y el excelente trabajo conjunto que hemos podido llevar a cabo como Gobierno Regional. Lo anterior nos permitió aprobar 320 millones de pesos que beneficiarán a 178 personas con discapacidad maulinos que habían quedado en lista de espera durante las postulaciones a Senadis y que hoy reciben esta tremenda noticia. De esta forma estamos cumpliendo con lo que nos ha pedido el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido emparejar la cancha, donde todos tengan las herramientas para salir adelante y mejorar su calidad de vida”.

Mientras que el presidente del CORE, Juan Andrés Muñoz, aseguró que "en el consejo realizado el día de ayer (martes), uno de los proyectos más importantes que se anunció con la aprobación del intendente es el traspaso de 320 millones de pesos al Senadis para diferentes compras de prótesis, equipos tecnológicos, software, computadores especialmente habilitados, entre otros. El Senadis hace muchos años que no recibía un apoyo importante del Consejo Regional y creo que es de toda justicia que lo hagamos, sobretodo en este momento de gran dificultad. Siempre los recursos son escasos, pero es importante partir con algo y este es un tremendo avance".

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, añadió que “este programa tiene un fuerte impacto en las personas con discapacidad, ya que así pueden aumentar su participación en actividades laborales, educativas y comunitarias, prevenir la progresión de su discapacidad y además recuperar su funcionalidad mediante el uso de estas ayudas técnicas, que pueden ser sillas de ruedas eléctricas, colchones antiescaras, audífonos, notebooks, catres clínicos, prótesis, entre otros”.

REQUISITOS

La directora de Senadis, Vanessa Valdés, aseguró que podrán acceder al beneficio las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear las ayudas técnicas de manera particular ni obtenerlas a través de otros programas del estado; que pertenecen al 70% de la población más vulnerable según Registro Social de Hogares; y que cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.