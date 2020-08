Social 23-08-2020

Gobierno Regional aprobó $720 millones para entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad

La iniciativa busca dar cobertura al 100% de las personas que postularon a la convocatoria formal realizada por Senadis. Así podrán acceder a sillas de ruedas eléctricas, colchones antiescaras, audífonos, notebooks, catres clínicos, prótesis, entre otros.

Durante este año, el Consejo Regional ya había aprobado 320 millones de pesos para este programa y que benefició a 318 proyectos postulados, sin embargo, debido a la alta demanda quedaron fuera 493 casos, los que serán beneficiados con esta nueva aprobación del pleno.

811 personas con discapacidad de la región del Maule podrán recibir diversas ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida, gracias al proyecto presentado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) al Gobierno Regional, que busca dar cobertura a los postulantes que quedaron en lista de espera para la convocatoria formal que realiza el programa Ayudas Técnicas de Senadis.

La iniciativa fue aprobada en la última sesión del Consejo Regional, liderada por el Intendente Juan Eduardo Prieto; el Presidente del Consejo Regional, Rafael Ramírez y además estuvo presente el Seremi de Desarrollo Social, Felipe Valdovinos.

El Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “nuestros Consejeros aprobaron 720 millones de pesos que beneficiará a 493 personas con discapacidad, quienes habían quedado en lista de espera tras un programa anterior que fue financiado también por el Gobierno Regional del Maule. Quiero destacar que este programa tiene un fuerte impacto en las personas con discapacidad, ya que así pueden aumentar su participación en actividades laborales, educativas y comunitarias, prevenir la progresión de su discapacidad y además recuperar su funcionalidad mediante el uso de estas ayudas técnicas”.

Rafael Ramírez, Presidente del Consejo Regional del Maule, destacó “la aprobación de 720 millones de pesos para asesorías técnicas que realizará Senadis. Estos recursos complementarán 300 millones que ya aprobamos en una sesión anterior para apoyar a las personas con discapacidad a través de diferentes compras, como prótesis, equipos tecnológicos, software, computadores especialmente habilitados, entre otros”.

REQUISITOS

Pueden acceder al beneficio, las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear las ayudas técnicas de manera particular ni obtenerlas a través de otros programas del estado; que pertenecen al 70% de la población más vulnerable según Registro Social de Hogares; y que cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad.

El Seremi, Felipe Valdovinos, acotó que “muy contentos por estos $720 millones que se aprobaron en el Consejo Regional, quiero agradecer a los Consejeros Regionales por los recursos aprobados, al Intendente Juan Eduardo Prieto por priorizar este proyecto que con los $320 millones aprobados anteriormente vamos a llegar a 811 personas beneficiadas en la región, alcanzando el 100% de cobertura de las personas con discapacidad que postularon en SENADIS a estas ayudas técnicas”.

De acuerdo al comportamiento 2020 se espera financiar en promedio 2 ayudas técnicas por persona, a un valor referencial estimado de $905.758 por cada una. No obstante, es necesario considerar que el programa establece el financiamiento de hasta 3 ayudas técnicas por usuario, con un presupuesto máximo de $3.000.000 en el caso de prótesis.