Crónica 12-01-2021

Gobierno Regional apuesta por la innovación en Oncología de la mano de la UCM





El equipo liderado por el Dr. Ramón Pérez, se adjudicó recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) con los que se trabaja en lo que será la nueva Unidad de Innovación en Prevención y Oncología de Precisión.

Actualmente el cáncer constituye la principal causa de muerte por enfermedades entre los habitantes del Maule, siendo una debilidad reconocida por los entendidos en la materia, la baja capacidad de innovación en el área oncológica regional.

Para abordar esta situación, es que la Universidad Católica del Maule (UCM) se encuentra trabajando en la creación de la nueva Unidad de Innovación en Prevención y Oncología de Precisión del plantel, proyecto que es inédito a nivel regional, y que atenderá principalmente dos líneas, como son los casos de cáncer hereditarios, que representan alrededor de un 5 a un 10% del total de casos, y en segundo término, el desarrollo de una plataforma de modelos preclínicos que permitan la evaluación científica de nuevos tratamientos o fármacos actualmente en desarrollo.

Sobre el cáncer hereditario, el Dr. Ramón Pérez, secretario del Centro Oncológico y Director de la Unidad de Biología tumoral In vivo de la Facultad de Medicina de la UCM, explicó que “Estas enfermedades se asocian a la presencia de variaciones genéticas que son heredadas a nivel familiar, por lo tanto, si como región somos capaces de identificar estas variantes en nuestra población, es posible disminuir el riesgo de desarrollar cáncer en esta población o personalizar el tratamiento en el caso que la enfermedad ya haya sido diagnosticada”, expuso. Esta iniciativa, por tanto, contempla el desarrollo de un asesoramiento genético mediante telemedicina y el desarrollo de los exámenes moleculares que permitan identificar esta población de riesgo y complementar los esfuerzos de los equipos clínicos regionales.

INNOVACIÓN EN ONCOLOGÍA

En términos de innovación en oncología, el Dr. Pérez, destacó que una segunda línea de trabajo de esta unidad, se enfocará en el desarrollo de modelos preclínicos específicos para evaluar nuevos tratamientos de cáncer de mama. “Cuando se están desarrollando nuevas terapias o tratamientos, antes de evaluar la eficacia en humanos es necesario evaluar esa eficacia en modelos animales, los cuales son costosos y complejos, por lo que no siempre están disponibles para las instituciones presentes en Chile, por lo tanto, desarrollaremos estos modelos animales que consisten en implantar fragmentos de tumores humanos, específicamente de cáncer de mama, en los modelos animales para evaluar nuevos tratamientos, pero considerando las características genéticas y moleculares de los tumores presentes en la región del Maule”, sostuvo.

Estas iniciativas, afirmó el académico de la UCM, permitirá impactar regionalmente en dos áreas, primero por el programa de prevención de cáncer hereditario, tema inédito en la región y el país, “Ya que el equipo clínico podrá sugerir medidas de seguimiento para pacientes y de reducción de riegos para familiares que aún no presentan cáncer, lo cual permitirá focalizar los recursos en prevención (…) además, desarrollaremos una nueva área de desarrollo de innovación, asociada a la plataforma preclínica, que permitirá que instituciones e investigadores que están desarrollando nuevos tratamiento para el cáncer puedan evaluar la eficacia de estos tratamientos en estos modelos en beneficio de la salud de las personas”.