Social 31-03-2022

Gobierno Regional compromete apoyo para que niños y niñas de San Javier puedan recuperar su escuela

Hasta la Municipalidad de San Javier se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo para reunirse con el alcalde, Jorge Silva y con el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, entre otras autoridades. Esto con el objetivo de ponerse a disposición desde el Gobierno Regional, para buscar soluciones que logren devolver a los estudiantes a la presencialidad lo antes posible.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, indicó que “desde el Gobierno Regional, tenemos una tremenda responsabilidad de retomar la normalidad ante esta emergencia que están viviendo todos los vecinos y más de 580 familias en la comuna de San Javier. Aquí hay una comunidad educativa que se está viendo afectada cuando recién se estaban retomando las clases, primero apoyar y trabajar en equipo con nuestro alcalde, con la Delegación y con la comunidad educativa. La SECPLAN de la municipalidad en conjunto con el Ministerio de Educación tienen que trabajar en un proyecto de infraestructura en el mediano y largo plazo para que sea presentado al Gobierno Regional, pero esa no es una solución a antes de dos años. Tenemos que trabajar y ver soluciones en conjunto, con la empresa privada para ver también la implementación de una solución como la que se implementó en Santa Olga para los incendios forestales y para poder instalar algo provisorio, para que nuestros niños tengan clases y la garantía de la alimentación”.

La máxima autoridad regional destacó el compromiso del Gobierno Regional para apoyar un proyecto de infraestructura que permita reconstruir la escuela. Sin embargo, esta solución sería a largo plazo, por lo que se puso a disposición para buscar soluciones a corto plazo para los estudiantes de la escuela que resultó consumida por las llamas.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, dijo que “nosotros estamos preocupados y ocupados de la situación, es una escuela emblemática, con una comunidad educacional que además ha sido premiada con excelencia académica por varios años. Hemos estado con el director y estamos desde ya trabajando en varias líneas de intervención, la primera que no podemos descuidar es en materia de seguridad, se están haciendo todas las investigaciones y estamos en contacto con Carabineros y el Ministerio Público para tratar de esclarecer los hechos de esta lamentable situación. Y la segunda es preocuparnos del proceso educativo y en ese sentido la decisión del municipio es establecer criterios de no presencialidad esta semana, que nos parece lo adecuado y vamos a estar acompañando en todas las decisiones que tome el alcalde, el cuerpo de concejales y el equipo DAEM. Y la otra línea, es que estamos trabajando con la Secretaría Regional Ministerial para diseñar un proyecto a largo plazo que permita reponer este establecimiento tan importante para la comuna de San Javier, pero también poder establecer una forma y llevarle tranquilidad a las familias de cómo retomar la presencialidad en corto plazo”.

Cabe destacar, que en la ocasión se informó que los alumnos no dejarán de recibir la alimentación diaria que entrega JUNAEB.