Crónica 04-02-2022

Gobierno Regional del Maule encabezó primera Mesa del Transporte

La instancia fue convocada por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, para dialogar acerca de las problemáticas del sector y buscar soluciones junto a los servicios públicos



En dependencias del Gobierno Regional del Maule, la Gobernadora Cristina Bravo se reunió con gremios del transporte, además de profesionales de distintos servicios públicos como: Seremi de Economía, Trabajo, Vivienda; Sence, Dirección Regional de Obras Portuarias, Servicio de Impuestos Internos, Carabineros y Concesionaria Survías para abordar los distintos temas del sector.

Entre los temas abordados se habló sobre los cupos que facilitará SENCE para conductores profesionales; además se acordó que se realizará una visita inspectiva a los puertos del Biobio para coordinar una reunión con el puerto de San Antonio, pero además se informó por parte de la concesionaria Survias S.A, que pronto comenzarán los trabajos en las casetas, lo que provocarán un mayor atochamiento en la ruta.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo señaló, “quiero agradecer y valorar el trabajo que estamos haciendo con la Federación Regional y Nacional de Transportistas, porque creemos que es fundamental que nosotros desde el Gobierno Regional nos podamos hacer cargo de algunas problemáticas y necesidades que tiene el gremio en la región y para eso conformamos esta mesa de trabajo donde incorporamos a Carabineros, Sence, SII, Survías, entre otros servicios, porque tenemos hartas cosas que mejorar y que no solamente favorecen el desarrollo productivo de la región, sino que también de la ciudadanía en general”.

“Es el puntapié inicial para tratar de resolver los problemas que tiene el transporte en la región, descentralizarnos de Santiago y buscar las soluciones en la región. Nosotros creemos que gracias a la buena gestión que ha hecho la Gobernadora con nosotros como transporte, vamos a poder ir solucionando los problemas que aquejan hoy a los gremios”, agregó Luis López, Tesorero de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile.

Baldemar Higueras, Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile manifestó, “conocemos a la Gobernadora, quien ha tenido un trabajo de servidora pública mucho antes que esto, hoy es el reflejo de que ella conoce el tema y que tiene una relación importante con el sector transporte de carga y particularmente creemos que en una región que el tema exportador es altamente relevante en la operación productiva nacional, tenemos que generar todas las condiciones que puedan ser amigables con esta cadena productiva y por eso se invitó a la concesionaria, a SII, a Carabineros, porque son entes muy relevantes en la toma de decisiones para que esto sea lo más fluido posible, que no tengamos estos cuellos de botella, estos tiempos muertos que hacen que perdamos no solamente tiempo, sino también mucho dinero para el país”.