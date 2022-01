Social 26-01-2022

Gobierno Regional del Maule invita a capacitarse para postular a iniciativas del 7% 2022

• La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, indicó que los proyectos pueden ser deportivos, culturales, de seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, dio a conocer que para este año 2022 la Ley de Presupuesto del Sector Público aumento de un 6% al 7% del total de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para financiar actividades a las que pueden postular los municipios, servicios públicos y organizaciones privadas sin fines de lucro con más de 2 años de antigüedad.

Es así como el Gobierno Regional del Maule abrirá un concurso simultáneo on line de actividades deportivas, culturales, de seguridad ciudadana, y de protección del medio ambiente, al cual podrán postular organizaciones privadas sin fines de lucro.

La máxima autoridad regional invitó a todos los maulinos a inscribirse a través de las oficinas DIDECO de los respectivos municipios, con la idea de participar en las capacitaciones que se realizarán desde el 27 de enero y hasta 08 de febrero.

“Tenemos una noticia muy importante desde el Gobierno Regional del Maule, ya que daremos inicio a las capacitaciones en terreno, para que las organizaciones puedan postular a nuestro concurso simultáneo on line de actividades deportivas, culturales, de seguridad ciudadana y de protección del medio ambiente y educación ambiental año 2022”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La máxima autoridad regional agregó, “es importante recordar que este concurso está dirigido a instituciones privadas sin fines de lucro que tengan una existencia legal no inferior a 2 años al momento de postular y en términos generales queremos y nos ponemos a disposición de la comunidad, para servir de guía e incentivar la postulación a las distintas líneas de financiamiento. Es por ello que distintos equipos de nuestros profesionales se desplegarán por las comunas de nuestra región, para orientar y resolver las dudas que surjan sobre este proceso, la idea es que todos participemos en la construcción de un Maule para todas y todos”.

CAPACITACIONES PARA ORGANIZACIONES

Las capacitaciones comienzan este jueves 27 a las 10:00 horas en el Complejo Criollo de Yerbas Buenas, en el lugar se reunirán los interesados en postular de las comunas de Colbún y Yerbas Buenas. En el mismo horario se realizará la actividad en Cauquenes, en el Aula Magna del Liceo Claudina Urrutia.

Las actividades continúan el jueves 27 a las 15:30 horas, con las capacitaciones en Talca en el salón del Gobierno Regional. Y la Municipalidad de Pelluhue recibirá a los interesados en postular de las comunas costeras de Chanco y Pelluhue a la misma hora.