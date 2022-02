Crónica 13-02-2022

Gobierno Regional del Maule puso a disposición el instructivo para postular a iniciativas del 7% 2022



La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, indicó que toda la documentación necesaria la pueden encontrar en la página web www.goremaule.cl y el plazo para postular es hasta el 19 de marzo



La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, informó a la comunidad que ya está disponible el instructivo para postular a iniciativas del 7%, sólo deben ingresar a la página web www.goremaule.cl, y tener iniciativas relacionadas con la cultura, el deporte, medio ambiente y seguridad ciudadana.

La máxima autoridad regional además dió a conocer que se realizaron 21 presentaciones en las distintas comunas, en donde se capacitaron más de 400 dirigentes sociales de la Región del Maule, los que ya están preparando sus proyectos.

“Tenemos una noticia muy importante desde el Gobierno Regional del Maule, está disponible el instructivo para que las organizaciones puedan postular a nuestro concurso simultáneo on line de actividades deportivas, culturales, de seguridad ciudadana y de protección del medio ambiente y educación ambiental año 2022. Para nosotros es muy importante dar a conocer que este concurso es para las instituciones privadas sin fines de lucro, que tengan una existencia legal no menor a los 2 años. En términos generales nos podemos a disposición de la comunidad para incentivarlos a postular a estas iniciativas ”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

Las postulaciones comenzaron el 3 de febrero y terminan el 19 de marzo de 2022, por lo que las organizaciones ya deben empezar a trabajar en sus proyectos que mejoren la calidad de vida de los maulinos y maulinas, que contribuyan al desarrollo e integración regional, provincial y local, enfatizando en propuestas inclusivas, en sectores vulnerables y grupos de riesgo.

“Agradecer a la Gobernadora Regional Cristina Bravo, por darnos la oportunidad de capacitarnos, nos quedó muy claro todo, esta todo bien especificado, ya revisamos la página web en donde se postula y este año a diferencia de los otros, la Gobernadora está trabajando de forma directa con nosotros, nos vamos a preocupar que los proyectos estén bien y sabemos que tendremos financiamiento, así que esto se agradece mucho”, concluyó Carolina González, Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Curepto.

Finalmente, se informa que nuestros equipos de profesionales siguen a disposición de la comunidad, de manera de resolver sus dudas y consultas, asimismo, se impartirán algunas charlas de capacitación en aquellas comunas en las cuales por uno u otro motivo no fue posible en su oportunidad, tal como la que se llevará a cabo el miércoles 16 de febrero a las 15:30 horas en el Salón Municipal de la comuna de Rauco.