Crónica 11-03-2022

Gobierno Regional del Maule también financiará la calle de acceso para concretar el nuevo Cesfam de Curanipe

o La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió con la Alcaldesa de Pelluhue María Luz Reyes, para informarles que incluirán en el proyecto original del Cesfam la calle de conexión para ingresar a este nuevo centro de salud.

Con gran alegría recibió la noticia de la Gobernadora Cristina Bravo la comunidad de Pelluhue, esto porque la máxima autoridad regional, tal como se adelantó hace algunas semanas, el Gobierno Regional del Maule financiará 4 proyectos que fueron desestimados por el Ministerio de Salud, se trata de los consultorios de Maule, Linares, Vichuquén y también el Cesfam de Curanipe en la comuna de Pelluhue.

Pero este último centro de salud no se pudo votar en la sesión del Consejo Regional, debido a que no contaba con el camino de acceso, por lo que el mismo Gobierno Regional del Maule será quien financie las obras de conexión vial, para así concretar el proyecto de construir el Cesfam de Curanipe, que fue destruido en el terremoto del 27 de febrero de 2010.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo Castro, indicó que su compromiso es mejorar la vida de los vecinos y vecinas que actualmente se están atendiendo en una iglesia porque no cuentan con la infraestructura, “queremos comentarle a la comunidad de Pelluhue, que el compromiso de financiamiento del cesfam de Curanipe está. Nosotros solicitamos como Gobierno Regional al Ministro París autorizarnos a financiar este Cesfam y nos aprobaron esta iniciativa”

“Es importante contarle a la comunidad de la comuna de Pelluhue, que este proyecto se colocará en tabla una vez que el Ministerio de Desarrollo Social reevalúe la incorporación del acceso, ya que el financiamiento de este ingreso le pertenecía a la Dirección Vialidad, pero nosotros también nos ofrecimos a financiar este acceso, ya que tenemos un compromiso de trabajar en equipo y por el bienestar de los maulinos y maulinas”, agregó la máxima autoridad regional.

Este nuevo Centro de Salud Familiar, atenderá a una población de más de 10 mil personas. El edificio tendrá un piso y contará con 1.798 mt2 construidos, las obras contemplan 9 box clínicos multipropósitos, 2 box ginecológicos con baño, 2 box dental, 2 salas de trabajo grupal, 1 box sicológico, 1 box de ecografía y 1 sala de Rayos, lo que significará una inversión cercana a los 6.500 millones de pesos, financiadas por el FNDR.

“Agradecer a la gobernadora por este compromiso, ya que así lograremos tener un Cesfam, se atiende a los niños y a los adultos mayores en una iglesia. Hay que señalar que este proyecto era del Ministerio de Salud y ellos me dijeron que en el 2023 me entregarían las llaves de este nuevo Cesfam y hasta el momento no tenemos nada, ya que había que financiar el proyecto de la calle de conexión al Cesfam. Y ahora estoy feliz, porque llevo la seguridad del apoyo del Gobierno Regional, tanto de la construcción de Cesfam, como la calle de conexión del Cesfam, estamos haciendo muchos esfuerzos para que este Cesfam sea una realidad y podamos atender a nuestros usuarios en las condiciones que se merecen”, concluyó María Luz Reyes, Alcaldesa de Pelluhue.