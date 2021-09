Agricultura 22-09-2021

Gobierno Regional del Maule trabaja en un proyecto de emergencia para abastecer de agua el Canal Pencahue



La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió con los agricultores y regantes de la zona, para escuchar la problemática que viven los productores, quienes indicaron que de no realizar algún proyecto el Canal Pencahue estará seco el 15 de diciembre.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, encabezó una reunión con agricultores de la Región del Maule, quienes le manifestaron su preocupación por la sequía que afecta al canal Pencahue, es por esto que en la reunión además estuvieron presentes el Diputado Alexis Sepúlveda, la Seremi de Obras Públicas Claudia Vasconcellos y profesionales del Gobierno Regional del Maule.

En la reunión los agricultores le advirtieron a la primera autoridad regional, que el ducto no tendrá el caudal para satisfacer el riego en las 9 mil hectáreas cultivables del sector, pero ese no sería solamente el problema, ya que la preocupación también está en el consumo humano.

“Nos reunimos con la directiva del Canal Pencahue, y también con la directiva de la Agrícola Central, ahí tenemos una emergencia hídrica importante, de aquí a diciembre el canal no tendrá agua y estamos viendo un proyecto conjunto que necesitamos financiar, porque si no logramos financiar ese proyecto, se quedarán más de 9 mil hectáreas sin agua y eso perjudicará el riego agrícola, pero también el humano”, indicó la Gobernadora Cristina Bravo.

La máxima autoridad regional indicó que la idea de proyecto es abastecer el Canal Pencahue con aguas del Río Claro, esto a través de bombas, ya que de no realizar esta medida de emergencia, serán más de 800 agricultores perjudicados, de los cuales en su mayoría son pequeños agricultores de hortalizas.

“Le hicimos saber nuestra preocupación a la Gobernadora Regional, ya que el Canal Pencahue al 15 de diciembre se seca y eso tiene que saberlo la comunidad, el Canal Pencahue ha sido durante años la arteria principal, la que riega el valle completo y la decisión de buscar una solución no es sólo por el tema agrícola, sino que para toda la comuna de Pencahue”, Luis Urrutia, Presidente de Agrícola Central.